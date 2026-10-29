El dólar blue se mantiene estable en los $1.565 este jueves 29 de octubre

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 29 de octubre

El dólar blue hoy cerró este jueves 29 de octubre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 29 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 29 de octubre el dólar oficial cerró a $1.510,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

ANSES cambia las fechas de pago de noviembre por los feriados: quiénes cobrarán más tarde y cómo queda el calendario

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 29 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.564,30 para la compra y $1.566,40 para la venta.

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 29 de octubre

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 29 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró hoy jueves 29 de octubre a $1.651,80 para la compra y $1.652,30 para la venta.

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A cuánto cerró el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cerró hoy, jueves 29 de octubre a $2.028 como referencia de dólar.

A cuánto cerró el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cerró este jueves 29 de octubre en $1.650,83 para la compra y $1.653,97 para la venta.

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Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 749 puntos básicos este jueves 29 de octubre.