El Banco Central no compró reservas por segunda jornada consecutiva

El Banco Central no compró dólares por segunda jornada consecutiva, un hecho inédito en el año. En la rueda del lunes 26 de octubre, la autoridad monetaria cortó una racha de 19 jornadas con compras de divisas y el Tesoro habría vendido US$ 100 millones para contener la volatilidad de las cotizaciones del dólar, que habían subido por los coletazos de la depreciación del real brasileño tras la victoria electoral de Lula da Silva.

De esta manera, las compras en lo que va de octubre se mantuvieron 1.252 millones, mientras que el promedio diario se redujo a US$ 70 millones.

A tres ruedas del cierre del mes, las adquisiciones superaron a las registradas en septiembre y agosto.

A pesar de la no intervención, las reservas terminaron en US$ 50.580 millones este martes, con un incremento de US$ 99 millones.

La autoridad monetaria no puede vender reservas reservas en el mercado de contado mientras el tipo de cambio mayorista no supere el techo de la banda cambiaria vigente. El límite se ubica en $1.947,79.

El lunes, el dólar mayorista había tocado su máximo del año, cerrando $1.532,00/1.541,00 por unidad, ubicándose $11,50 por encima del cierre del viernes pasado. Este martes, retrocedió $3.

El economista Federico Machado explicó que el Tesoro tiene una cuenta en pesos y una cuenta en dólares en el Banco Central y desde ellas podría comprar comprar o vender dólares. Es decir que el Tesoro puede intervenir en el mercado de la misma forma que el Banco Central y en vez de ir contra contra reservas netas y emisión de pesos, va contra las cuentas que tiene en el Central".

Reservas BCRA

La intervención del Tesoro

Según Machado, "ayer está confirmado que vendieron US$ 100 millones. Hoy no vendió el Tesoro, solamente no intervino el Banco Central y dejó que el tipo de cambio flotara. El tipo de cambio hoy no estuvo tomador, sino más relajado, por lo cual tiene sentido que el Tesoro no haya vendido reservas".

El economista Amílcar Collante comentó a PERFIL que “el Banco Central tiene un objetivo de tipo de cambio, no quiere que se mueva mucho, como una banda dentro de la banda. En perspectiva, tuvo techos de $1.500 a fin de julio, $1.512,50, eh agosto, $1.524 en septiembre y ahora en octubre le tocaba $1.536, subiendo 0,8% por mes promedio y por debajo del 1%”.

Collante agregó un factor: “Esta semana está el fixing de las posiciones de dólar link, es decir los bonos que ajustan con tipo de cambio oficial que cerraba hoy, así que tampoco quería que el tipo de cambio hoy se vaya más arriba porque iban a pagar más por esa ese vencimiento en dólar link”.

“El Banco Central argentino quiere mantener el dólar porque no quiere que se dispare mucho más la inflación. El gobierno tiene varios objetivos, mantener las tasas bajas, el dólar quieto, acumular reservas, pero todo no se puede y bueno. Cuando hay más presión y no quieren validar un tipo de cambio más alto, al Central no se lo ve comprando."

LM