Empleadas domésticas: la grilla completa de remuneraciones mínimas por hora y mes a partir de octubre

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP) dio a conocer la tabla de salarios mínimos obligatorios que rigen para los trabajadores del sector desde el 1º de octubre de 2026, según lo dispuesto en la Resolución CNTCP N° 6/2026. Los importes determinan los valores piso por hora y por mes aplicables según la categoría funcional y la modalidad con o sin retiro.

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El esquema establece que el personal que trabaje 24 o más horas semanales para un mismo empleador debe cobrar de forma proporcional al importe mensual, mientras que para quienes prestan servicios por menos de 24 horas semanales el haber se liquida por hora. Además, en los casos en que se ejecuten tareas encuadradas en más de una categoría, la normativa aclara que corresponde abonar la remuneración de la categoría mejor paga.

Listado de haberes por categoría del personal de casas particulares

Primera categoría: Supervisor/a Comprende la coordinación y el control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

- Con retiro: hora $4805,82 | mensual $599.514,52

- Sin retiro: hora $5215,59 | mensual $661.702,46

Segunda categoría: Personal para tareas específicas Abarca a cocineros/as contratados en forma exclusiva y toda otra labor del hogar que requiera especial idoneidad.

- Con retiro: hora $4580,80 | mensual $560.776,33

- Sin retiro: hora $4973,38 | mensual $618.187,89

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Tercera categoría: Caseros Corresponde al personal que presta tareas inherentes al cuidado general y la preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

- Única modalidad: hora $4337,53 | mensual $548.429,23

Cuarta categoría: Asistencia y cuidado de personas Incluye la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

- Con retiro: hora $4337,53 | mensual $548.429,23

- Sin retiro: hora $4801,52 | mensual $605.050,00

Quinta categoría: Personal para tareas generales Comprende la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y toda otra tarea típica del hogar.

- Con retiro: hora $4064,08 | mensual $498.582,06

- Sin retiro: hora $4337,53 | mensual $548.429,33

El convenio sostiene la vigencia del adicional salarial por antigüedad del 1% por cada año de relación laboral sobre los salarios mensuales, acumulado a partir de septiembre de 2020. A su vez, se mantiene el adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos para el personal que preste tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

GZ / lr