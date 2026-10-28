CyberMonday 2026 ya tiene fecha: cómo encontrar las mejores ofertas y cuotas sin interés

A pocos días del comienzo de noviembre, los consumidores argentinos tendrán una nueva oportunidad para buscar descuentos y financiar compras en cuotas. El CyberMonday 2026 se realizará el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con la participación de casi 800 empresas que ofrecerán promociones en productos y servicios de distintos rubros.

La nueva edición llega en un contexto en el que el consumo sigue enfrentando dificultades para recuperarse y las familias prestan cada vez más atención al precio final, las opciones de financiación y las promociones bancarias antes de concretar una compra.

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Según informó este miércoles 28 de octubre la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el 47% de las empresas participantes son pequeñas y medianas empresas, que buscarán aprovechar el evento para ganar visibilidad y captar nuevos clientes.

Durante las tres jornadas habrá alrededor de 15.000 MegaOfertas, distribuidas en diez grandes categorías, con descuentos, promociones por volumen y opciones de pago en cuotas sin interés. Las condiciones específicas dependerán de cada comercio y medio de pago.

CyberMonday 2026: cuándo empieza y dónde encontrar los descuentos

El evento comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 4 inclusive. Las promociones podrán consultarse a través del sitio oficial www.cybermonday.com.ar, que reunirá las ofertas de las empresas adheridas.

Este año, los consumidores encontrarán herramientas para comparar precios, identificar beneficios bancarios y filtrar productos según sus preferencias.

Entre las novedades se destacan las nuevas secciones de MegaOfertas, que permitirán ordenar los artículos por precio, seleccionar promociones con cuotas sin interés y buscar descuentos por cantidad, como 2x1 o 3x2.

También habrá espacios especiales denominados MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM, además de una sección con los productos más buscados y otra llamada Descolocados.

A estas herramientas se sumará Cybot, un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial, que ayudará a los usuarios a encontrar productos, marcas y promociones dentro de la plataforma oficial.

Qué marcas participan del CyberMonday 2026

La edición de este año contará con la participación de grandes cadenas comerciales, plataformas digitales, supermercados, bancos, empresas de tecnología y compañías turísticas.

En el segmento de electrodomésticos y tecnología estarán presentes Frávega, Cetrogar, Megatone, Naldo, Samsung, Motorola, Lenovo, Sony, HP y Mercado Libre, entre otras empresas.

También participarán tiendas especializadas en informática y tecnología, como Compra Gamer, Mexx Computación, Maximus Gaming Hardware y Xiaomi Store.

En supermercados y consumo masivo se sumarán Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea Digital, Día Online y La Anónima, además de empresas de alimentos, bebidas y productos para el hogar.

El rubro indumentaria y calzado contará con marcas como Dexter, Stock Center, Grimoldi, Crocs, Lacoste, Reebok, Skechers, Under Armour, Vans y Topper.

Por su parte, en muebles y equipamiento del hogar participarán Arredo, Easy, Sodimac, Simmons, Cannon, Piero, Rosen, Suavestar y Whirlpool.

En salud, belleza y perfumería estarán presentes Farmacity, Farmaonline, Natura, L'Oréal, Lancôme, La Roche-Posay y distintas cadenas de farmacias y perfumerías.

Viajes y vacaciones: las empresas que ofrecerán promociones

Uno de los rubros que genera mayor expectativa es el de turismo, especialmente por la proximidad de las vacaciones de verano 2027.

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Entre las compañías participantes figuran Aerolíneas Argentinas, Iberia, GOL, Almundo, Despegar, Booking.com, Turismocity, Atrápalo, Buquebus y Colonia Express.

También estarán presentes empresas de asistencia al viajero y agencias especializadas, como Assist Card, Universal Assistance, Europ Assistance y Travel Services.

La participación de estas compañías abre la posibilidad de encontrar promociones para pasajes, alojamientos, paquetes turísticos y servicios vinculados con los viajes, aunque los descuentos y las condiciones deberán verificarse cuando comiencen las ofertas.

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Para quienes estén planificando sus vacaciones, será importante comparar no solamente el precio anunciado, sino también las fechas disponibles, los cargos adicionales, las políticas de cancelación y la financiación ofrecida.

Qué bancos participan y cómo buscar cuotas sin interés

Las promociones bancarias volverán a ocupar un lugar importante durante el CyberMonday, en un escenario en el que las cuotas se convirtieron en una herramienta fundamental para sostener las ventas de productos de mayor valor.

Entre las entidades y plataformas financieras presentes en el listado oficial de CACE figuran Banco Macro, Banco Credicoop, American Express, ICBC Mall, Naranja X, Mercado Pago, Provincia Compras, Tienda BNA, Tienda Ciudad, Tienda Comafi y Tienda Online Galicia.

La plataforma del evento incorporará un buscador específico de beneficios bancarios, que permitirá identificar promociones según la entidad y el medio de pago utilizado.

Sin embargo, la participación de un banco o una billetera virtual no implica que todas las compras tengan financiación sin interés. Las promociones podrán variar según el comercio, la tarjeta, el plazo de pago, los topes de reintegro y las condiciones particulares.

Por eso, antes de cerrar una operación será fundamental verificar el precio final y comprobar si la financiación tiene un costo adicional.

El comercio electrónico mueve casi $20 billones en seis meses

La nueva edición del CyberMonday llega en un momento de expansión del comercio electrónico argentino, aunque ese crecimiento convive con las dificultades del consumo en numerosos sectores de la economía.

De acuerdo con el Estudio Mid Term 2026 de CACE, durante el primer semestre del año el comercio electrónico alcanzó una facturación de $19.533.815 millones, equivalentes a unos $19,5 billones.

En ese período se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el mismo lapso anterior, mientras que el ticket promedio se ubicó en $107.597.

Otro dato significativo es que el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante 2026, según el relevamiento de la entidad.

Para las empresas, estas fechas representan una oportunidad de concentrar una cantidad excepcional de operaciones en pocos días.

"Durante el CyberMonday, el volumen de operaciones equivale a tres semanas de ventas habituales en solo tres días", explicó Gustavo Sambucetti, director institucional de CACE.

El directivo destacó especialmente la participación de las pymes, que este año representan casi la mitad de las empresas adheridas.

Según Sambucetti, el evento funciona para esas compañías como "una vidriera para mostrarse junto a grandes jugadores, lograr una primera compra y luego trabajar la recompra con distintas estrategias de marketing".

La expansión del canal digital también estuvo acompañada por mejoras logísticas, entregas más rápidas y nuevas herramientas de financiación, factores que siguen siendo decisivos para los consumidores.

Cómo aprovechar el CyberMonday y evitar falsas ofertas

Más allá de los descuentos anunciados, comparar precios y condiciones será determinante para identificar oportunidades de ahorro.

La primera recomendación es ingresar al sitio oficial del evento y consultar las promociones de las marcas participantes. También resulta conveniente revisar con anticipación el precio habitual de los productos que se pretende comprar, para evaluar si la rebaja representa un descuento efectivo.

El buscador de MegaOfertas permitirá filtrar productos con cuotas sin interés, promociones por cantidad y precios ordenados de menor a mayor, herramientas útiles para comparar alternativas.

Otro punto importante es revisar los costos de envío, los plazos de entrega y las condiciones de devolución antes de finalizar una compra.

En este sentido, CACE recordó que el desarrollo del comercio electrónico también se apoya en mecanismos de protección al consumidor, como la garantía de devolución y el botón de arrepentimiento.

Con casi 800 empresas participantes y miles de promociones previstas, el CyberMonday 2026 volverá a funcionar como un termómetro del consumo argentino. Para los comercios será una oportunidad de impulsar ventas antes de fin de año; para los consumidores, una prueba de cuánto pueden rendir sus ingresos frente a ofertas, financiación y precios que todavía exigen mirar cada peso.

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