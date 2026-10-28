Empleados de comercio acordaron un aumento del 5,7% y un bono de $50.000 hasta diciembre de 2026

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector firmaron una nueva revisión paritaria que establece un aumento salarial del 5,7% para los empleados de comercio, distribuido entre octubre, noviembre y diciembre de 2026. El acuerdo también contempla un bono extraordinario de $50.000 y mantiene el pago de una suma de $120.000 pactada anteriormente.

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El entendimiento fue suscripto por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA). La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

Según informaron las entidades empresarias, el incremento será remunerativo y no acumulativo. Para calcularlo se tomarán como referencia las escalas salariales de septiembre de 2026, incluidas las sumas no remunerativas vigentes en ese momento.

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La revisión paritaria establece tres incrementos mensuales del 1,9%, que se aplicarán sobre la misma base de cálculo y no de manera acumulativa. De esta forma, la suba total del trimestre alcanzará el 5,7%.

El cronograma acordado entre el sindicato y las cámaras empresarias es el siguiente:

- Octubre de 2026: aumento del 1,9% y bono de $25.000.

- Noviembre de 2026: aumento del 1,9% y bono de $25.000.

- Diciembre de 2026: aumento del 1,9%, sin una nueva cuota del bono extraordinario.

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Además, FAECYS confirmó que la suma de $120.000 acordada en la paritaria anterior continuará abonándose durante los tres meses de vigencia del nuevo entendimiento. Por su parte, el bono adicional de $50.000 tendrá carácter no remunerativo, será por única vez y alcanzará a todas las categorías.

El acuerdo tiene vigencia desde el 1° de octubre de 2026. Por lo tanto, los nuevos porcentajes y las sumas extraordinarias deberán contemplarse en las liquidaciones correspondientes a los meses establecidos.

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Las partes también acordaron volver a reunirse en enero de 2027 para evaluar las variaciones económicas registradas durante el trimestre y analizar la evolución de las remuneraciones de los trabajadores mercantiles.

Tras la firma, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, sostuvo: “Hemos alcanzado un nuevo acuerdo paritario que es resultado del diálogo, la responsabilidad y el esfuerzo de todas las partes”. El dirigente destacó la necesidad de mantener las negociaciones abiertas frente a las dificultades que atraviesa la actividad comercial.

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Cavalieri también reconoció las complicaciones que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y los comercios de cercanía. En ese contexto, afirmó que el objetivo es acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores, preservar los puestos de trabajo y aportar previsibilidad al sector.

Finalmente, CAME y CAC aclararon que los incrementos no serán vinculantes para los acuerdos salariales que puedan celebrarse en Río Grande, Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional vigente una vez que el acuerdo sea homologado.

GZ / lr