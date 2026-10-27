Confianza del consumidor en EE.UU. sube por primera vez en cuatro meses

La confianza de los consumidores estadounidenses aumentó inesperadamente en octubre por primera vez en cuatro meses, ante una percepción más favorable del mercado laboral y las condiciones empresariales.

El índice de confianza del Conference Board subió 7,5 puntos, a 91,7, su nivel más alto desde junio, según datos publicados el martes. La cifra superó todas las proyecciones de una encuesta de Bloomberg entre economistas.

Un indicador de las expectativas para los próximos seis meses aumentó casi 7 puntos en octubre, a 72,6, mientras que una medida de las condiciones actuales alcanzó un máximo de seis meses.

“La recuperación coincidió con la caída de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre”, dijo en un comunicado Fergus McCormick, economista sénior del Conference Board. “Sin embargo, pese al aumento de octubre, la confianza de los consumidores se mantuvo en la tendencia descendente de largo plazo que ha persistido durante los últimos años”.

La encuesta mostró que más estadounidenses consideran que las condiciones empresariales son buenas en lugar de malas, mientras que la proporción de quienes creen que hay abundancia de empleos subió a un máximo de seis meses.

Pese al aumento de la confianza este mes, los consumidores siguen preocupados por el impacto de los mayores precios en sus presupuestos y por un crecimiento salarial que va a la zaga de la inflación. Los costos de endeudamiento también han aumentado recientemente, encareciendo la compra de viviendas, vehículos y otros bienes de alto valor.

A una semana de las elecciones legislativas, el costo de vida sigue siendo un tema central para los votantes y para su evaluación de la economía. En el mercado laboral, sin embargo, los despidos siguen siendo limitados, pero también escasean las oportunidades de empleo.

La diferencia entre quienes dicen que hay abundancia de empleos y quienes consideran que es difícil conseguirlos —un indicador seguido de cerca por los economistas para evaluar el mercado laboral— mejoró.

Planes de compra

Los planes para comprar bienes de alto valor mostraron resultados dispares, mientras que las intenciones de viajar por vacaciones disminuyeron ligeramente. Sin embargo, la confianza ha sido un mal indicador del gasto de los consumidores, que se ha mantenido resiliente y continúa respaldando el crecimiento económico.

Durante los últimos seis meses, los consumidores menores de 35 años y aquellos con ingresos de US$100.000 o más expresaron mayor confianza. En octubre, la percepción mejoró entre todos los grupos políticos, especialmente entre los republicanos.

El período de la encuesta para la elaboración del informe fue del 1 al 21 de octubre.

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El índice de confianza del Conference Board se centra generalmente en las condiciones del mercado laboral, mientras que un indicador separado de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan pone mayor énfasis en las percepciones sobre las finanzas personales y el costo de vida. Aun así, ambos han seguido en gran medida trayectorias similares en los últimos años.

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, publicado la semana pasada, bajó ligeramente a un mínimo de cinco meses, ya que los altos precios y el aumento de las tasas de interés deterioraron el ánimo de los consumidores.