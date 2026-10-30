Colectivos: el Gobierno vuelve a los subsidios para evitar otro aumento del boleto

El Gobierno de Javier Milei resolvió incrementar los subsidios a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional para evitar un nuevo aumento del boleto durante noviembre. La decisión apunta a contener el impacto de las tarifas sobre la inflación y mantener sin cambios el precio que pagan los pasajeros de las líneas que ingresan y salen de la Ciudad de Buenos Aires.

La medida marcará una diferencia con lo que ocurrirá en los servicios de jurisdicción porteña y bonaerense. Desde el domingo 1° de noviembre, el boleto mínimo en CABA pasará a costar $956,37, tras un ajuste del 3,9%, mientras que en la provincia de Buenos Aires llegará a $1.276,08, luego de una actualización del 5,02%.

En cambio, las líneas nacionales mantendrán la tarifa mínima en $742,81. Para compensar el congelamiento, el Ejecutivo ampliará los recursos destinados a las compañías y reconocerá una actualización de los costos de funcionamiento.

La decisión representa un cambio en la estrategia que el Gobierno venía sosteniendo. Durante los últimos meses, la administración nacional había buscado contener el gasto en subsidios y evitar que las compensaciones crecieran al ritmo de los costos operativos de las empresas. Sin embargo, el 20 de octubre anunció una actualización de los costos reconocidos para el cálculo de los subsidios, con impacto desde ese mes.

Ahora, ante los reclamos empresarios y la posibilidad de un nuevo incremento tarifario, el Ejecutivo resolvió profundizar esa asistencia para noviembre. De esta manera, vuelve a utilizar los subsidios como herramienta para contener el precio del boleto, en lugar de trasladar directamente los mayores costos a los pasajeros.

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Más subsidios para evitar aumentos en el boleto

La actualización de las compensaciones busca cubrir parte del incremento de los costos operativos sin trasladarlo directamente a los usuarios. El Gobierno considera que una nueva suba del transporte podría sumar presión sobre el índice de inflación, en un contexto en el que busca sostener la desaceleración de los precios.

La decisión se conoció en medio de las negociaciones entre la Secretaría de Transporte y las cámaras empresarias del sector. Este jueves, a las 18, las autoridades mantuvieron un nuevo encuentro con representantes de las compañías nacionales para revisar la actualización de la estructura de costos y sus efectos sobre los ingresos de las prestadoras.

La discusión se produce después de los reclamos empresariales por el atraso de las compensaciones y las dificultades para sostener la prestación del servicio.

Tres tarifas distintas para los colectivos del AMBA

El esquema que comenzará a regir en noviembre profundizará las diferencias entre las jurisdicciones que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires. Mientras Nación mantendrá el boleto mínimo en $742,81, los pasajeros de CABA pagarán $956,37 y los de la provincia de Buenos Aires, $1.276,08.

La brecha responde a los distintos mecanismos de actualización tarifaria y a la decisión del Gobierno nacional de compensar a las empresas con mayores subsidios en lugar de trasladar los costos al precio del pasaje.

De esta manera, el Ejecutivo buscará sostener el valor del boleto de las líneas nacionales, aunque a costa de incrementar el gasto público destinado al transporte.