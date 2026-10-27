Cinco claves para entender los próximos pasos de la salida a bolsa de Anthropic

Anthropic PBC presentó públicamente su solicitud de salida a bolsa, un hito importante de cara a la primera cotización en la historia de una empresa dedicada a modelos de IA de vanguardia. A continuación, cinco aspectos que los inversores deberían tener en cuenta en las próximas semanas.

1. Más datos financieros. La solicitud de salida a bolsa de Anthropic aclaró muchas dudas del público sobre el negocio, pero aún quedan muchas preguntas por responder. Es posible que los compromisos de gasto de la empresa en rubros como capacidad de cómputo y chips se revelen en una solicitud modificada en los próximos días. Pero no se preocupe, solo tendrá que pedirle a Claude que se lo resuma.

2. Los términos de la oferta. Las empresas deben mantener su solicitud de salida a bolsa a disposición del público durante 15 días naturales antes de poder seguir adelante. Se prevé que Anthropic revele las condiciones de la operación en una solicitud modificada, según informó Bloomberg News, lo que dará más claridad sobre cuánto dinero pretenden recaudar la empresa y los accionistas vendedores, y con qué valoración objetivo. Anthropic aspira a que la salida a bolsa recaude tanto como el debut récord de SpaceX, o incluso más.

3. Inicio de la campaña formal de marketing. Las empresas que planean salir a bolsa en los mercados estadounidenses suelen discutir sus fortalezas con posibles inversores durante meses, pero es durante la denominada “gira de presentación” cuando la campaña entra de lleno en acción. La publicación de las condiciones de la oferta significa que la empresa comenzará a explicar formalmente a los inversores lo fantástica que es y por qué deberían comprar todas las acciones que puedan conseguir.

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4. Recepción de órdenes. Los 22 bancos que trabajan en la salida a bolsa de Anthropic se pondrán en marcha poco después de que se fijen las condiciones y comenzarán a recibir órdenes de inversores institucionales, mientras se espera que los corredores minoristas empiecen a recabar manifestaciones de interés. Si la demanda es realmente alta, las empresas pueden decidir aumentar el número de acciones vendidas o el precio potencial.

5. Fijación del precio y negociación. Tras aproximadamente una semana de comercialización, los banqueros dejan de aceptar órdenes y, en una sala trasera llena de humo —o quizá simplemente en una llamada de Zoom—, ellos y la empresa deciden el precio final por acción y establecen las demás condiciones de la operación. Al día siguiente, empieza a formarse un mercado con indicaciones sobre el precio de apertura de las acciones y, normalmente, hacia el mediodía, comienza la negociación.