Caputo sobre el RIGI: "Estas inversiones garantizan que Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio"

Gracias Karina por cuidarme ayer. Si me quedo dormido o algo es por ayer", comenzó su presentación el ministro de Economía Luis Caputo este jueves 29 de octubre al presentarse en la primera Ronda de Negocios para unir a los proveedores locales con los proyectos. El titular de Hacienda hizo referencia a la situación que vivió en la jornada previa cuando se apunó en la visita a Catamarca, al descompensarse por la altura.



Durante su presentación frente a empresarios y gobernadores buscó refrendar el rumbo del programa económico. "No podemos movernos ni un centímetro de este camino"; refrendó y disipó cualquier duda sobre cambios en la macro.

Aprovechó el encuentro para destacar la fuerte convocatoria de la ronda de negocios y el interés que despertó entre las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión. Según indicó, unas 2.500 pymes manifestaron su interés en participar del encuentro, una cifra que celebró como una señal del potencial del RIGI para generar nuevas oportunidades de negocios.

"Esto ya hoy es un éxito porque tenemos más de 2.500 pymes inscritas, 2.100 reuniones organizadas, 50 rondas, proyecto totalmente federal con la participación de pymes de prácticamente todas las provincias, incluso de algunas que no han venido aquí, como en Buenos Aires. Así que tenemos que seguir por este camino, porque lo que creemos es que estos proyectos contribuyen a la industria y al desarrollo de todo el interior del país. Hay que hablar siempre de que es un proyecto muy federal", admitió.

Primera Ronda de negocios RIGI

Durante su exposición en Rosario, Luis Caputo aseguró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya permitió atraer proyectos por u$s 210.000 millones y anticipó que las inversiones confirmadas podrían generar unos 250.000 puestos de trabajo formales. El ministro defendió la continuidad del rumbo económico y fue categórico: “No podemos movernos ni un centímetro de este camino”. También dedicó elogios al presidente Javier Milei, a quien definió como “un faro en el mundo”.

En relación a los proyectos aprobados, aseguró que hay 30 por 80 mil millones de dólares en petróleo, gas y minería eléctrica. "Esto da un flujo de inversiones asegurado para los próximos años"; señaló. "Estas inversiones garantizan que Argentina ya no va a tener problemas de tipo de cambio", refrendó.

Caputo señaló que el historial argentino no ayudó a la búsqueda de inversiones al tratarse de "un país que constantemente avasalló la propiedad privada, que rompió contratos, y eso, les digo, es lo peor que se puede hacer, porque eso quita toda credibilidad como país. Y esto hay que hacer muchísimo hincapié, y no se hace tanto, uno de los mayores logros, hablando del tema de la estabilidad, fue haberlo logrado sin romper contratos y respetando la propiedad privada", aseguró.



Para el ministro de Economía, "eso nos pone en otro nivel de lo que fue Argentina siempre. Y eso tengámoslo presente, porque si queremos ver inversiones en la economía real, bueno, esto es lo que exigen. Entonces, como nosotros teníamos un antecedente pésimo, porque no hemos tenido otras cosas más que planes bonexs, hiperinflaciones, corralitos, corralones, pecificaciones asimétricas, expropiaciones. Todo eso, generó un "track record como país", que si queríamos tener inversiones en la economía real de corto plazo, digamos, que vinieran rápido, había que ofrecer un régimen especial que garantizara, no solo algún beneficio económico, sino sobre todo garantía institucional. Entonces, ahí surge la idea del RIGI, que está siendo un éxito",

El ministro de Economía, Luis Caputo, participa este jueves de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se realiza en Rosario y reúne a empresarios, proveedores industriales y una decena de gobernadores.

El mercado le cuenta los dólares a Caputo mientras el Gobierno exhibe su plan (y sus riesgos) en EE.UU.

"El costo argentino siempre fue este: los impuestos, las regulaciones, siempre fueron las altas tasas y siempre fue la muy mala logística que hemos tenido, a pesar de supuestas inversiones en obra pública", señaló el titular de Hacienda, y agregó: "porque durante muchos mandatos se suponía que se gastaba entre un punto y un punto y medio en obra pública, y yo realmente no tengo recuerdo de haber visto un gran desarrollo en obra pública, o sea que era esencialmente una ruta más hacia la corrupción"; agregó.

Finalmente, agregó: "bajo estos mecanismos creo que vamos a algo finalmente serio, que va a cambiar la infraestructura del país y que se va a desarrollar mucho más rápidamente. En los próximos dos años vamos a ver un cambio en todo lo que es logística fenomenal", dijo.

Además de la participación del ministro de Economía, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta y San Juan.



Sobre la primera ronda de negocios

La cita, encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reúne a representantes de 43 grandes proyectos de inversión y cerca de 1.800 pymes y proveedores de todo el país. También participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a autoridades nacionales y provinciales.

El encuentro pone sobre la mesa uno de los principales desafíos del RIGI: hasta qué punto las inversiones millonarias pueden traducirse en contratos, empleo y actividad para las empresas argentinas. La iniciativa busca vincular a los responsables de compras de grandes desarrollos con proveedores locales, en un contexto en el que distintos sectores industriales enfrentan dificultades por la debilidad de la demanda y la caída de la producción.

La jornada se desarrolla en La Fluvial, entre las 9 y las 18, con rondas de negocios, mesas de financiamiento y espacios de vinculación empresarial. Santa Fe fue elegida como sede por su entramado industrial vinculado a la minería y los hidrocarburos, además del peso estratégico del complejo portuario de Rosario, desde donde ya se exporta litio de Salta y se proyectan nuevos embarques desde Catamarca.

Para Caputo, el encuentro representa una oportunidad de exponer ante empresarios y gobernadores los avances del régimen y su potencial para movilizar inversiones. Para las pymes, en cambio, la expectativa estará puesta en algo más inmediato: conseguir que los proyectos anunciados se conviertan en pedidos concretos para la industria nacional.

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