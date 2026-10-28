Caputo sale a buscar cerca de $11 billones para pagar deuda del Tesoro con un ojo puesto en el dólar

El Gobierno nacional buscará renovar este miércoles 28 de octubre vencimientos de deuda del Tesoro por casi $11 billones, en una nueva licitación de títulos públicos que pondrá a prueba la demanda de los inversores y las condiciones de liquidez del mercado. La Secretaría de Finanzas ofrecerá seis instrumentos en pesos, ajustados por inflación, tasas de interés y dólar, con el objetivo de refinanciar sus compromisos sin generar nuevas presiones sobre las tasas ni sobre el mercado cambiario.

El Banco Central no compró reservas por segunda jornada consecutiva

Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital, calculó compromisos por $10,83 billones, una cifra considerablemente superior a los $4,85 billones de la licitación anterior y los $8,65 billones de finales de septiembre. Según estimaciones de Portfolio Personal Inversiones (PPI), del monto total, aproximadamente $9,76 billones están en manos privadas.

El desafío será conseguir un nivel de renovación cercano al 100%. Para Valentín Gómez García, analista de renta fija de ADCAP, el Tesoro cuenta con depósitos en el Banco Central por $8,9 billones, mientras que las condiciones de liquidez se mantienen relativamente estables. El especialista considera que la amplitud de la oferta permitirá afrontar los vencimientos sin mayores dificultades.

Licitación del Tesoro: cuáles son los seis instrumentos que ofrecerá el Gobierno

La Secretaría de Finanzas presentó un menú este lunes 26, en el mismo se combina títulos a tasa fija, ajustados por inflación, vinculados con la tasa TAMAR y con el dólar. Las alternativas anunciadas son:

- LECAP: nueva letra a tasa fija con vencimiento el 26 de febrero de 2027 (S26F7).

- CER: bono ajustado por inflación con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7).

- CER: bono ajustado por inflación con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (TZXO7).

- TAMAR: instrumento vinculado con esa tasa, con vencimiento el 31 de agosto de 2027 (TMG27).

- CER/TAMAR: bono dual con vencimiento el 15 de diciembre de 2028 (TXMD8).

- Dólar-linked: instrumento vinculado con la evolución del dólar, con vencimiento el 15 de enero de 2027 (D15E7).

Inflación y dólar: los datos que el Banco Central analiza para definir cambios en la tasa de interés

Chodos destacó que la nueva LECAP de febrero de 2027 cubre un plazo que hasta ahora no tenía oferta a tasa fija. “Hasta ahora, la curva saltaba de enero a finales de abril, pese a que el mercado venía demandando instrumentos de plazo intermedio”, explicó en su análisis. También anticipó que el mayor interés podría concentrarse en los bonos CER y en el TAMAR TMG27.

Desde PPI coincidieron en el atractivo de los instrumentos ajustados por inflación, especialmente del TZXM7, con vencimiento en marzo de 2027. La sociedad de bolsa también seguirá de cerca la demanda por el bono dual TXMD8, ya que es la única alternativa del menú que extiende su vencimiento hasta diciembre de 2028, más allá del próximo período presidencial.

Por su parte, Gómez García espera una buena recepción tanto para el bono dual como para la nueva LECAP. El analista de ADCAP recordó que en la licitación anterior el 60% del monto adjudicado se concentró en instrumentos con vencimiento posterior a 2027, un antecedente que podría favorecer la estrategia oficial de extender los plazos de la deuda.

El impacto sobre la liquidez, las tasas y el dólar

Más allá del monto refinanciado, uno de los principales interrogantes será cuántos pesos absorberá el Tesoro del mercado. Si adjudica un monto superior a los vencimientos, retirará liquidez del sistema financiero. En cambio, una renovación cercana al 100% permitiría cubrir los compromisos sin producir una absorción adicional significativa.

Las bolsas globales se sacuden entre el boom de la inteligencia artificial, el petróleo a US$115 y la expectativa por la Fed

Chodos explicó a PERFIL que el Banco Central puede comprar dólares y emitir pesos, para luego esterilizar parte de esa emisión mediante la venta de títulos. “El Tesoro puede aspirar liquidez cuando licita más de lo que vence”, señaló. También advirtió que, cuando existe un excedente de pesos respecto de la demanda de dinero, esos fondos pueden trasladarse al dólar.

En ese contexto, ADCAP estima que el BCRA absorbió $1,9 billones mediante operaciones de REPO. Por ese motivo, Gómez García considera que Finanzas intentará mantener el rollover alrededor del 100%, sin retirar pesos adicionales. “Creemos que el Tesoro podrá rollear sin dificultades el 100% de los vencimientos”, sostuvo, aunque advirtió sobre la necesidad de evitar tensiones en las condiciones de liquidez.

Además, cabe destacar que el BCRA lleva dos rondas consecutivas sin comprar dólares, convirtiendo esto en un hecho extraño en lo que va del año. Por otra parte, habría vendido u$s100 millones para contener la volatilidad de las cotizaciones de la moneda estadounidense. De esta manera, las compras en lo que va de octubre se mantuvieron u$s1.252 millones, mientras que el promedio diario se redujo a u$s70 millones.

Volviendo con la licitación de hoy, otro punto de atención será la demanda por cobertura cambiaria. Chodos señaló que el interés por los instrumentos dólar-linked podría estar contenido después de que el Tesoro refinanciara el 72% del vencimiento del D30O6 mediante un canje. Sin embargo, el nuevo D15E7 podría atraer a inversores que busquen protección frente a movimientos del tipo de cambio.

Por último, el resultado de la licitación permitirá evaluar el apetito del mercado por los distintos instrumentos y la capacidad del Gobierno para refinanciar sus compromisos sin elevar el costo de financiamiento. Una continuidad de las presiones cambiarias provenientes de Brasil podría obligar al BCRA a absorber más pesos, con efectos sobre la liquidez y las tasas. Así, la última colocación de octubre será una prueba para la estrategia de deuda del Tesoro y su coordinación con la política monetaria.

GZ / lr