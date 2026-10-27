Camuzzi invirtió más de US$ 40 millones para ampliar el abastecimiento de gas en la Patagonia

Camuzzi inauguró este lunes la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra de infraestructura energética que demandó una inversión superior a los US$ 40 millones y permitirá ampliar el abastecimiento de gas natural en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Con la puesta en marcha de una nueva planta compresora en Holdich, la compañía completó los trabajos que permitirán incrementar la capacidad del sistema y habilitar hasta 12.000 nuevos usuarios.

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El proyecto busca resolver las limitaciones de suministro que habían llevado a restringir el acceso a nuevas conexiones en julio de 2022. Tras el avance de las obras, Camuzzi comenzó a otorgar nuevamente factibilidades a principios de 2026 y, desde entonces, más de 3.500 usuarios ya se incorporaron al servicio.

La inauguración se realizó en la nueva Planta Compresora Holdich, en Chubut, con la participación de los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Alberto Weretilneck, de Río Negro; y Rolando Figueroa, de Neuquén, quien intervino de manera remota. También estuvieron presentes la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE), y directivos de Camuzzi, entre ellos su presidente, Jaime Barba, y el accionista y socio controlante Alejandro Macfarlane.

Planta Compresora Holdich, en Chubut

Qué obras se hicieron y cuánto aumentará la capacidad de suministro

La repotenciación comprendió cuatro intervenciones principales: la construcción de una planta compresora en Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de compresión de la instalación de Gobernador Costa, la construcción de una nueva planta en Holdich y la interconexión del sistema con el Gasoducto General San Martín.

En conjunto, las obras permitirán incrementar en 300.000 metros cúbicos diarios la capacidad de transporte, hasta alcanzar los 3,1 millones de metros cúbicos por día durante el pico de consumo invernal. Según la compañía, la ampliación hará posible incorporar 12.000 nuevos usuarios, entre hogares, comercios e industrias.

Actualmente, el Sistema Cordillerano-Patagónico abastece a más de 125.000 usuarios distribuidos en 25 localidades de las tres provincias. Entre ellas se encuentran Bariloche, El Bolsón, Esquel, Trevelin, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.

Uno de los cambios centrales del proyecto es la conexión directa y permanente con el sistema troncal de gasoductos del país. Hasta ahora, el abastecimiento en el extremo sur del sistema dependía históricamente de un yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia, cuya producción declinante dificultaba garantizar la demanda futura de la región.

Con la interconexión al Gasoducto General San Martín, la distribuidora busca reducir esa dependencia y mejorar la confiabilidad y la seguridad del suministro, especialmente durante los meses de mayor demanda.

Planta Compresora Holdich, en Chubut

Una obra licitada en 2017 que quedó paralizada

El proyecto original había sido licitado por el Estado nacional en 2017. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, las cañerías quedaron terminadas en enero de 2019, pero las plantas compresoras no llegaron a completarse y la obra permaneció paralizada entre 2019 y 2023. Los equipos compresores quedaron almacenados en un predio de la provincia de Santa Fe.

La demora terminó condicionando la capacidad del sistema. En julio de 2022, Camuzzi restringió el otorgamiento de nuevas factibilidades de suministro para priorizar la provisión a los usuarios que ya estaban conectados, en cumplimiento del marco regulatorio.

Con el paso del tiempo, la distribuidora determinó que no alcanzaba con completar las obras previstas originalmente. Por eso, el proyecto fue ampliado con la incorporación de la planta de Holdich y la interconexión al Gasoducto General San Martín.

El Gobierno nacional sostuvo que, a partir de diciembre de 2023, trabajó junto con las provincias y la empresa para destrabar la iniciativa y completar las instalaciones. También vinculó la reactivación de las inversiones con la normalización del sector energético y un esquema tarifario que refleje los costos del servicio.

El financiamiento incluyó aportes de Camuzzi y créditos otorgados por el Banco del Chubut y el Banco Provincia del Neuquén para las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa.

Planta Compresora Holdich, en Chubut

Camuzzi destacó la necesidad de inversiones de largo plazo

Durante la inauguración, Macfarlane destacó que la finalización de las obras permitirá responder a una demanda histórica de la región y ampliar el acceso al servicio.

“Esta obra demuestra lo que es posible alcanzar cuando existe una visión compartida y la decisión de trabajar juntos. El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural. Para eso necesitamos infraestructura, inversiones sostenidas y planificación de largo plazo. Hoy estamos celebrando justamente eso: haber transformado una necesidad histórica de la región en una realidad concreta”, señaló.

El directivo también remarcó la importancia de contar con previsibilidad para desarrollar nuevos proyectos de infraestructura energética. “La infraestructura energética necesita previsibilidad, inversión y una mirada que trascienda la coyuntura. Cuando esas condiciones existen, las compañías podemos volver a pensar en crecer, ampliar redes y acompañar el enorme potencial energético de la Argentina”, agregó.

FN