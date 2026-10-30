Aumentan la luz y el gas en noviembre de 2026: cuánto subirán las facturas y qué pasará con los subsidios

El Gobierno nacional oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para noviembre de 2026, que comenzarán a regir desde el domingo 1 del próximo mes. Según informó la Secretaría de Energía, las facturas de electricidad tendrán una suba promedio del 3,57% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que el gas natural aumentará un 2,17% a nivel nacional.

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Las modificaciones se publicaron este viernes 30 de octubre en el Boletín Oficial, mediante resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE). En la Resolución 304/2026, se confirmó los subsidios de luz y gas, mientras que en las Resoluciones 841 a 876/2026, 886/2026 y 887/2026 se publicaron los nuevos cuadros tarifarios.

En el caso de la electricidad, el incremento representará unos $1.700 adicionales por mes en promedio para los usuarios del AMBA. Sin embargo, el impacto será menor para una parte importante de los hogares: según las estimaciones oficiales, tres de cada cuatro usuarios afrontarán una suba promedio cercana a los $1.150 mensuales.

La actualización anunciada por el Gobierno nacional corresponde a las tarifas eléctricas del AMBA, ya que en el resto del país los valores son establecidos por los entes reguladores locales. Por su parte, el ajuste del gas natural tendrá alcance nacional, con un incremento promedio del 2,17% en las facturas.

Cuánto aumentarán las tarifas de luz y gas en noviembre

La Secretaría de Energía explicó en un comunicado que las tarifas eléctricas se actualizan mensualmente mediante una fórmula que combina la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ambos indicadores forman parte del mecanismo utilizado para determinar los ajustes periódicos del servicio.

En esta oportunidad, el organismo atribuyó el incremento de noviembre a la suba del IPIM, vinculada con el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre los costos. De esta manera, el aumento del 3,57% se trasladará a las facturas de los usuarios eléctricos del AMBA.

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Para el gas natural, el Gobierno estableció una actualización promedio del 2,17% en todo el territorio nacional. A diferencia de la electricidad, el comunicado oficial no precisó cuánto representará este incremento en pesos para los hogares, por lo que el impacto dependerá de las condiciones de facturación de cada usuario.

Subsidios de luz y gas: qué descuentos se mantendrán en noviembre

Junto con los aumentos, la Secretaría de Energía confirmó que mantendrá los beneficios para los usuarios que cumplan con los requisitos del régimen de subsidios. En electricidad, el bloque de consumo base bonificable continuará en 200 kWh durante noviembre, al igual que en septiembre y octubre. El cronograma original del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) contemplaba un límite de 150 kWh para ese período.

Además, los hogares alcanzados por el beneficio eléctrico conservarán una bonificación general del 50%, más un descuento extraordinario del 25%, lo que representa una reducción total del 75% sobre el componente de energía subsidiado. La medida busca sostener el nivel de asistencia frente a la nueva actualización tarifaria.

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En el caso del gas natural, el Gobierno también decidió extender la bonificación general del 50%, que originalmente debía reducirse a cero en noviembre. A ese beneficio se sumará un descuento extraordinario del 24,25%, por lo que los usuarios que reúnan las condiciones correspondientes tendrán una bonificación total del 74,25%. Según la Secretaría de Energía, estas decisiones forman parte del proceso de normalización tarifaria, con el objetivo de mantener las metas fiscales sin eliminar la asistencia prevista para los hogares beneficiarios.

GZ