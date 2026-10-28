ANSES oficializó el aumento de jubilaciones, pensiones y AUH para noviembre de 2026: cuánto cobrará cada beneficiario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que se cobrarán en noviembre de 2026, con un aumento del 1,93%, superando levemente la inflación de septiembre que según el INDEC fue de 1,9%. La actualización fue establecida mediante las resoluciones 303/2026 y 304/2026, firmadas el 27 de octubre y publicadas este miércoles 28 en el Boletín Oficial.

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El incremento responde a la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones previsionales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. La medida alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares, aunque los importes varían según cada prestación.

La Resolución 304/2026 establece los nuevos haberes mínimos y máximos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), además de actualizar la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en noviembre

Los montos establecidos oficialmente para noviembre de 2026 son los siguientes:

- Jubilación mínima: $444.158,46.

- Jubilación máxima: $2.988.765,82.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

- Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

Los valores corresponden a los importes fijados por ANSES para noviembre. La resolución no establece ningún bono extraordinario, por lo que las cifras informadas no incluyen eventuales pagos adicionales que pudieran disponerse mediante otra normativa, como por ejemplo el bono que se mantiene congelado en $70.000 desde marzo del 2024.

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En el caso de la PUAM, el haber mensual quedó establecido en $355.326,77, mientras que la jubilación mínima garantizada se ubicó en $444.158,46. Ambos importes incorporan el aumento del 1,93% previsto por la movilidad previsional.

La normativa también actualizó las bases imponibles utilizadas para los aportes al sistema previsional. Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45 y la máxima alcanzará los $4.861.685,38.

Asignaciones familiares y AUH: cuánto se cobrará en noviembre de 2026

Por su parte, la Resolución 303/2026 oficializó un aumento del 1,93% en las asignaciones familiares y universales, que comenzará a aplicarse en noviembre. Según los anexos publicados por ANSES, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo tendrán un valor general de $159.611, mientras que la prestación por hijo con discapacidad alcanzará los $519.704. En determinadas zonas de la Patagonia, los importes serán superiores.

Los principales montos establecidos para noviembre son los siguientes:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.

- Asignación por Embarazo: $159.611.

- AUH por hijo con discapacidad: $519.704.

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): entre $16.806 y $79.816, según los ingresos familiares.

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- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: entre $116.026 y $259.864, según los ingresos familiares.

- Asignación por Nacimiento: $93.035.

- Asignación por Adopción: $556.217.

- Asignación por Matrimonio: $139.300.

- Asignación por Cónyuge para titulares del SIPA: $19.369.

- Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Los valores corresponden a los importes generales establecidos en los anexos, sin contemplar los adicionales por zona geográfica. En el caso de la AUH, la Asignación por Embarazo y la AUH por discapacidad, la Zona 1 tendrá montos de $207.495, $207.495 y $675.616, respectivamente. Esta clasificación comprende a La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones.

Anses

Para los trabajadores registrados, los montos de la asignación por hijo dependerán de los ingresos del grupo familiar. Aquellos con ingresos de hasta $1.235.699 percibirán $79.816 por hijo, mientras que los siguientes tramos recibirán $53.841, $32.566 o $16.806. En el caso de los monotributistas, los importes por hijo serán de $79.816 para la categoría A, $53.841 para la B, $32.566 para la C y $16.806 para las categorías D a G, mientras que las categorías H a K no tienen previsto ese beneficio en el anexo.

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Finalmente, ANSES estableció un límite máximo de ingresos familiares de $6.543.628 para las asignaciones sujetas a ese tope. Además, si uno de los integrantes del grupo percibe más de $3.271.814, la familia queda excluida del cobro, aunque sus ingresos conjuntos no superen el máximo general. La actualización también alcanza a titulares de prestaciones por desempleo, jubilados y pensionados, veteranos de guerra y trabajadores comprendidos en el Decreto 514/2021, con valores diferenciados según cada régimen.

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