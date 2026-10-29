Acciones de Google caen tras no alcanzar previsiones de ventas y reaviva temores sobre IA

Las acciones de Alphabet Inc. caían cerca de 10% en las primeras operaciones, encaminando al título a su mayor pérdida de valor de mercado de la historia, después de que la compañía reportara ventas decepcionantes en búsquedas y publicidad que reforzaron las preocupaciones de los inversionistas sobre la amenaza de la IA para su negocio principal.

La matriz de Google reportó ventas, excluidos los pagos a socios, de US$111.200 millones en el tercer trimestre, por debajo de las proyecciones de los analistas. Las ventas de publicidad en búsquedas y otros canales —una línea de negocio que representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales y es crucial para financiar las enormes inversiones en IA— también incumplieron las previsiones, al crecer al ritmo más lento en cinco trimestres.

Los resultados y la reacción de las acciones “nos muestran el margen de error cuando un hiperescalador que gasta cientos de miles de millones en el desarrollo de infraestructura de IA” presenta resultados decepcionantes en su negocio principal, dijeron en una nota analistas de JPMorgan, entre ellos Doug Anmuth.

Si se mantiene la caída de las acciones de Alphabet previa a la apertura del mercado, eliminará más de US$395.000 millones de su valor de mercado. Los títulos cerraron el miércoles en Nueva York a US$324,89 y han ganado 3,8% este año. El desempeño de la compañía contrastó especialmente con el de su rival Microsoft Corp., que reportó un crecimiento de su negocio en la nube superior a las expectativas de Wall Street mientras mantenía controlado el gasto, lo que impulsó un repunte de sus acciones.

El director de Negocios, Philipp Schindler, dijo en una llamada con inversionistas el miércoles por la noche que la creciente popularidad de AI Mode, una nueva pestaña de Google Search, afectó los resultados de la compañía. Las consultas de IA tienen una “menor monetización”, dijo Schindler, aunque señaló que la empresa era optimista y tenía planes de incorporar más anuncios a esa parte del motor de búsqueda.

Durante años, los ejecutivos de Google han sostenido que los chatbots y las funciones de IA no reducirán significativamente su negocio de búsquedas. Pero los inversionistas se han preocupado por el impacto sobre la principal fuente de ingresos de la compañía a medida que los consumidores recurren a rivales como ChatGPT, Claude y las propias funciones de IA de Google.

Billones bajo la lupa

Aumenta la presión sobre el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, para que justifique los más de US$1 billón que Google afronta en pagos futuros por recursos como centros de datos, capacidad informática y energía para impulsar sus ambiciones en IA. “Este trimestre parece un momento decisivo para Alphabet: o Pichai y su equipo corrigen la forma en que la compañía monetiza la IA, o el gigante corre el riesgo de perder el liderazgo en varios de sus principales negocios en el futuro cercano”, dijo Thomas Monteiro, analista sénior de Investing.com.

“Hasta que Google demuestre que puede cobrar por la IA de la misma manera que alguna vez cobró por los anuncios en búsquedas”, dijo, cada previsión de gasto de capital que publique “parecerá menos una ambición y más una factura”.

La carrera de Google por construir infraestructura de IA tanto para sí misma como para sus clientes ha llevado los gastos de capital de la empresa a niveles récord. La compañía está trabajando para transformar productos populares como su motor de búsqueda, YouTube y Gmail mediante IA. Pero esos esfuerzos todavía no han generado el nivel de ingresos que los inversionistas quieren ver para justificar todo ese gasto.

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Los ingresos totales de Google Services alcanzaron US$96.300 millones en el tercer trimestre, por debajo de las estimaciones de US$98.400 millones. Las ventas de publicidad de YouTube, de US$11.200 millones, también quedaron por debajo de las proyecciones.

Mientras tanto, las apuestas de Google por la IA son cada vez más costosas. Al cierre del tercer trimestre, los compromisos futuros de Google para adquirir recursos como capacidad informática y energía sumaban US$924.000 millones. Las próximas obligaciones, como arrendamientos de centros de datos que aún no han comenzado, alcanzaron US$152.000 millones, llevando las obligaciones futuras totales de la compañía a bastante más de US$1 billón.

Por segundo trimestre consecutivo, la compañía registró un flujo de caja libre negativo, algo que hasta ahora nunca había ocurrido desde que salió a bolsa.

“Las búsquedas todavía generan la mayor parte del efectivo de Alphabet, y dos trimestres consecutivos de flujo de caja libre negativo muestran que las cuentas de la IA pura no están funcionando por ahora”, dijo Anders Bylund, analista colaborador de tecnología de Motley Fool.

La ganancia neta del tercer trimestre fue de US$2,12 por acción, muy por debajo de la estimación de Wall Street de US$2,99.

Un punto positivo del reporte fue Google Cloud, considerada un indicador clave de la demanda por los productos de IA y los servicios de alojamiento de la compañía. La división reportó ventas de US$30.700 millones y una ganancia de US$11.100 millones, superando las estimaciones de los analistas de US$29.100 millones en ingresos y US$9.800 millones en ganancias. Entre los principales clientes de la unidad se encuentran startups como Anthropic, que compiten con Google en la carrera de la IA.