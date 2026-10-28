Acciones de EE.UU. fluctúan a la espera de tecnológicas y la Fed

Los futuros de las acciones estadounidenses buscaban dirección antes de los resultados de las grandes tecnológicas y de la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal más tarde el miércoles.

Los futuros del S&P 500 avanzaban ligeramente, mientras que los del Nasdaq 100 se encaminaban a una tercera jornada consecutiva de ganancias después de que los sólidos resultados del gigante de las memorias SK Hynix Inc. impulsaran las acciones vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial.

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Los operadores volvían a apostar por las acciones tecnológicas ante la renovada confianza en que el gasto en IA dará frutos, antes de los resultados de Microsoft Corp. y Alphabet Inc., previstos para después del cierre. La atención también estaba puesta en la Fed, que se espera ampliamente que mantenga sin cambios las tasas de interés el miércoles. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subían ligeramente antes de la decisión, mientras que el dólar registraba pocos cambios.

Si la Fed mantiene las tasas sin cambios, su presidente, Kevin Warsh, podría enfrentar presión para explicar por qué las autoridades decidieron no actuar ahora después de que el mes pasado votaran por unanimidad a favor de subir las tasas para hacer frente al aumento de la inflación.

El Stoxx 600 europeo caía un 0,2%, ya que el alza de los precios del crudo pesaba sobre las acciones sensibles al ciclo económico. ASM International NV subía hasta un 5% después de que el fabricante de equipos para chips elevara sus previsiones. Los bancos mostraban un desempeño dispar en una jornada cargada de resultados.

En las materias primas, el Brent superó brevemente los US$115 por barril tras un reporte de que EE.UU. podría reanudar los ataques militares contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana, mientras los operadores también seguían de cerca unas reñidas elecciones en Israel. El oro retrocedía hacia los US$4.000 por onza.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 subían un 0,1% a las 6:58 a.m., hora de Nueva YorkLos futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 0,4%Los futuros del Dow Jones Industrial Average caían un 0,2%El Stoxx Europe 600 retrocedía un 0,2%El índice MSCI World registraba pocos cambios

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot registraba pocos cambiosEl euro se mantenía prácticamente estable en US$1,1124La libra británica se depreciaba un 0,2% a US$1,3278El yen japonés registraba pocos cambios en 157,91 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin subía un 0,9% a US$81.412,18El ether avanzaba un 1% a US$2.365,64

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años registraba pocos cambios en 5,01%El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantenía prácticamente estable en 3,37%El rendimiento de los bonos británicos a 10 años subía un punto básico a 5,36%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subía un 1,6% a US$101,53 por barrilEl oro spot bajaba un 0,4% a US$4.044,86 por onza