EconomíaTragedia ferroviaria

Accidente de trenes en España deja al menos 60 muertos al sur de Madrid

Al menos 60 personas murieron en una colisión entre dos trenes de alta velocidad al sur de Madrid, según una portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Accidente de trenes en España deja al menos 60 muertos al sur de Madrid
El gobierno español está desplegando en el lugar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), una unidad especializada del Ejército. | CEDOC PERFIL
28-10-2026 | 15:14

Al menos 60 personas murieron en una colisión entre dos trenes de alta velocidad al sur de Madrid, según una portavoz del gobierno regional de Castilla-La Mancha.

Las imágenes más impactantes del choque de trenes en España que dejó al menos 64 muertos

El gobierno español está desplegando en el lugar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), una unidad especializada del Ejército.

El accidente ocurrió después de que un tren de Iryo fuera impactado por otro operado por la estatal Renfe y dos vagones descarrilaran, según un comunicado del Ministerio de Transportes de España. El accidente ocurrió a unos 100 kilómetros al sur de Madrid, en una línea ferroviaria que conecta Madrid y Sevilla.

Choque ferroviario en Toledo
Choque ferroviario en Toledo

El presidente del gobierno y varios ministros cancelaron sus agendas, al igual que el líder de la oposición.

Los servicios ferroviarios de alta velocidad de España han estado bajo escrutinio público desde enero, cuando más de 40 personas murieron en otro accidente. Ese incidente involucró a trenes de Renfe e Iryo que viajaban entre Madrid y Andalucía.

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