A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 30 de octubre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.828,75 para la venta y $1.867,75 para la compra. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 30 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 30 de octubre a $1.680 para la compra y $1.780 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, viernes 30 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.321,44 para la compra este viernes 30 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, 30 de octubre

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Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.795 vendedor.

Banco Nación: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre, cotiza en el mercado paralelo a $1.545 para la compra y $1.565 para la