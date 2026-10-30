A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 30 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 30 de octubre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 30 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 30 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.510,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

Colectivos: el Gobierno recula y vuelve a los subsidios para evitar otro aumento del boleto

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 30 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.564,30 para la compra y $1.566,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 30 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 30 de octubre a $1.651,80 para la compra y $1.652,30 para la venta.

Estados Unidos amenaza clausurar por la fuerza la Corte Penal Internacional

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 30 de octubre a $2.028 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 30 de octubre en $1.650,83 para la compra y $1.653,97 para la venta.

Fin de año y percepción del tiempo en las empresas



Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 749 puntos básicos este viernes 30 de octubre.