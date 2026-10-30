A cuánto cerró el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre

A cuánto cerró el dólar blue hoy, 30 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este viernes 30 de octubre a un valor en el mercado de $1.545,00 para la compra y $1.565,000 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, 30 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 30 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.510,00 para la compra y $1.560,00 para la venta.

RDI: la reforma laboral de Milei no logró frenar la caída del empleo registrado y cerraron más de 32.000 empresas

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 30 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.565,40 para la compra y $1.575 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 30 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 30 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 30 de octubre a $1.655,30 para la compra y $1.658,50 para la venta.

Expertos cripto apuntan a Corea del Norte como la responsable del hackeo a Binance

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 30 de octubre a $2.028 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 30 de octubre en $1.649,85 para la compra y $1.655,02 para la venta.

Por qué la inflación baja pero los salarios no se recuperan

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 790 puntos básicos este viernes 30 de octubre.