Murió la mamá de Lionel Scaloni: el emotivo recuerdo de cuando lo acompañó a su primer Mundial

La madre de Lionel Scaloni, Eulalia “Lali” Marzetti, falleció a los 74 años en Pujato, en Santa Fe. A pesar de que el director técnico acostumbra a mantener su vida personal y familiar en privado, en reiteradas ocasiones manifestó la importancia de su apoyo en su carrera, y solía recordar con mucho cariño cuando lo acompañó a su primera Copa Mundial FIFA.

El actual DT de la Selección Argentina tuvo su debut mundialista en Alemania 2006. Entonces fue convocado por José Pekerman y alternaba como volante o lateral derecho, pero solo jugó en los octavos de final contra Países Bajos en reemplazo de Nicolás Burdisso, quien debió salir a mitad del primer tiempo por una lesión.

Murió la mamá de Lionel Scaloni, la mujer a la que le dedicó uno de sus títulos más importantes

El emotivo recuerdo del Mundial 2006

En uno de sus días libres en medio de aquel Mundial 2006, Lionel Scaloni y Lali Marzetti salieron a caminar, cuando le preguntaron sobre los sacrificios tuvo que hacer su hijo para llegar a ser jugador de fútbol, ambos sonrieron y ella recordó "ufff, mirá que él a los 16 años ya era un profesional.

“Había fines de semana en los que los amigos se iban a divertir y él estaba en las concentraciones...”, recordó su mamá.

“Una parte de su juventud la sacrificó por esto” contóMarzetti, quien se encontraba abrazada a su hijo al momento de la entrevista. Por otro lado, Scaloni expresó con orgullo valió la pena no haber vivido esas experiencias. “Si no hubiera dado sus frutos, lo hubiera intentado, que es lo más importante”, agregó el actual técnico de la Selección.

Lionel Scaloni cumple cinco años al mando de la Selección Argentina

En 2021, Marzetti había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que la llevó a permanecer internada durante varias semanas. En ese momento, Scaloni se encontraba en Brasil para disputar la Copa América, pero cuando ganó la competencia, le dedicó el premio a su mamá. En los últimos tiempos su salud se había ido deteriorando hasta la triste noticia de su deceso a los 74 años, conocida este miércoles.

JSM