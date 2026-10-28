Murió la mamá de Lionel Scaloni, la mujer a la que le dedicó uno de sus títulos más importantes

La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, golpeó a la familia del entrenador de la Selección argentina y a Pujato, el pueblo santafesino donde vivía junto a su esposo, Ángel, y donde crió a sus tres hijos. Tenía 74 años y falleció este martes, después de atravesar durante aproximadamente cinco años una enfermedad cuyo diagnóstico nunca se hizo público.

Al conocerse la noticia, trascendió que el velatorio será de carácter íntimo y Scaloni estaría viajando para despedir a su mamá.

Eulalia Marzetti, quien falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe | Crédito: Redes sociales

La situación de salud de su madre había quedado expuesta en octubre de 2021, cuando Scaloni todavía transitaba el camino hacia el Mundial de Qatar. Después de la victoria de Argentina ante Perú por las Eliminatorias sudamericanas, el entrenador habló en conferencia de prensa sobre el momento personal que atravesaba: “No estoy para pensar en el Mundial”, reconoció entonces.

A la par de ello, la enfermedad de Eulalia ya había aparecido en una de las escenas más emotivas de la consagración argentina en la Copa América 2021. Después de vencer a Brasil por 1-0 en el estadio Maracaná, con el gol de Ángel Di María, el entrenador aprovechó los festejos para dedicarle el título a su madre: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó en aquel momento.

Un año después, la Selección conquistó el Mundial de Qatar 2022 y amplió una racha histórica que también incluyó la Finalissima de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. Detrás de esos festejos, sin embargo, Scaloni seguía conviviendo con la preocupación por la salud de sus padres, que no pudieron acompañarlo presencialmente en varios de los grandes momentos de su carrera.

Pujato, el pueblo santafesino donde Eulalia Marzetti vivió junto a su familia | Crédito: Redes sociales

La noticia generó una reacción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó un mensaje de condolencias dirigido al entrenador y a sus seres queridos. “El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento".

El comunicado fue difundido en nombre de la institución y con la mención de su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia | Crédito: X

El relato de Scaloni sobre la salud de sus padres y la espina que le quedó después del Mundial

En septiembre de 2024, durante una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky en el ciclo Clank!, el entrenador volvió sobre esa situación y se emocionó al hablar de Ángel y Eulalia. “Yo no sé si ellos, por su estado, toman magnitud de todo lo que hemos conseguido. Es la única gran espina que tengo clavada desde que conseguimos todo esto”, sostuvo.

Scaloni agregó que “No están como uno quisiera. Es lo que a mí me atormentó todo ese año después de haber ganado el Mundial, porque sé que serían los tipos más felices del mundo”.

A lo largo de la entrevista, también destacó el esfuerzo que sus padres hicieron para acompañarlo a él y a sus hermanos. “Mi viejo es un tipo que vivió por y para nosotros, para mí y para mi hermano, para todos. Todo lo que ha hecho en su vida fue para que nosotros podamos llegar a ser futbolistas. Mi vieja igual”, recordó.

Y dejó una frase que resumió ese dolor íntimo: “Saber si ellos han disfrutado de lo que hemos conseguido es algo que siempre me va a perseguir. Sería el regalo más grande de la vida”.

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El entrenador también reconoció que esos años, los más importantes de su trayectoria profesional, le habían hecho replantearse la dimensión que ocupa el fútbol en su vida. “Me pasaron cosas que me hicieron pensar que hay cosas más importantes que el fútbol. Incluso a pesar de que el fútbol en nuestro país es una religión. Ojalá mis padres estén orgullosos”, concluyó.

La vida de Eulalia Marzetti en Pujato

Eulalia Marzetti desarrolló gran parte de su vida en Pujato, la localidad de Santa Fe donde nació Lionel Scaloni y a la que el entrenador mantuvo un fuerte vínculo incluso después de desarrollar su carrera profesional en el exterior. Allí vivía junto a su marido, Ángel, conocido en el pueblo como Chiche, y allí criaron a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Marzetti también se desempeñó como jueza de paz municipal, una función vinculada a la atención de asuntos locales y a determinadas actuaciones administrativas y judiciales, según las competencias del cargo.

Corina, una de las hermanas del entrenador, es conocida en la zona de Rosario por su emprendimiento gastronómico Scala Bakery, ubicado en Funes.

Lionel Scaloni junto a sus padres, Eulalia Marzetti y Ángel, y su hermana, Corina | Crédito: Redes sociales

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