Vía Navegable Argentina (VNA) puso en marcha un plan de contingencia ante el avance de El Niño

Vía Navegable Argentina (VNA) puso en marcha un plan de contingencia para reforzar su capacidad operativa ante el aumento de los niveles de agua y los caudales del río Paraná registrado desde mediados de octubre, en un contexto de creciente atención sobre la evolución del fenómeno climático El Niño. Como parte del operativo, la compañía inició la movilización de nuevas dragas desde distintos puntos del mundo para anticiparse a posibles alteraciones en las condiciones de navegación.

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El escenario hidrológico plantea desafíos para la operación de la Vía Navegable Troncal, una infraestructura clave para el transporte de cargas y el comercio exterior argentino. Según explicó la empresa, las crecidas pueden intensificar las corrientes y el arrastre de vegetación, lo que afecta los sistemas de señalización. A su vez, un posterior descenso de las aguas puede favorecer la acumulación de sedimentos y reducir las profundidades disponibles para la navegación.

Uno de los sectores bajo especial atención es el Canal Emilio Mitre, donde la sedimentación puede generar dificultades para mantener las condiciones necesarias para el tránsito de embarcaciones.

“Estamos frente a un desafío que excede los escenarios originalmente contemplados en la concesión. Nuestra experiencia y capacidad operativa nos permitieron actuar con rapidez, activar un plan de contingencia y poner en marcha, en muy poco tiempo, la movilización de equipos desde distintos puntos del mundo”, señaló Tom Van Slambrouck, gerente general de VNA.

El ejecutivo agregó que la capacidad de anticipación y respuesta de la compañía apunta a garantizar la seguridad y la continuidad de la navegación en una vía estratégica para el desarrollo del país.

Vía Navegable Argentina

Qué dragas incorporará Vía Navegable Argentina

Actualmente, VNA cuenta con cinco dragas desplegadas en la vía navegable: cuatro de succión por arrastre —Pinta, Nina, Taccola y De Bougainville— y una de inyección de agua, la Giovanni Venturi.

El plan de refuerzo contempla la incorporación de nuevos equipos en los próximos meses. La draga de succión por arrastre Francisco di Giorgio ya navega desde Singapur y tiene prevista su llegada para fines de noviembre. En paralelo, la draga de corte Ibn Battuta está siendo preparada en Croacia para incorporarse a mediados de diciembre.

Además, para comienzos de enero de 2027, la empresa prevé sumar otra draga de succión por arrastre: la Alvar Nuñez Cabeça de Vaca y/o la Diogo Cão. La decisión sobre cuál de las unidades se incorporará dependerá de las necesidades operativas y de la evolución de las condiciones hidrológicas.

La llegada de estos equipos permitirá ampliar las tareas de mantenimiento, atender las necesidades de dragado y preparar las cuencas de sedimentación en el área del Canal Emilio Mitre. El objetivo es preservar las profundidades requeridas para mantener la navegación ante eventuales cambios en el comportamiento del río.

FN / lr