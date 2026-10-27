Pampa Energía cumplió 10 años de voluntariado: cómo es la iniciativa junto a TECHO

Transformar la realidad de los sectores más vulnerables exige mucho más que aportes económicos puntuales: requiere presencia constante, alianza estratégica y un compromiso que perdure en el tiempo. Bajo el lema “10 años construyendo juntos” , Pampa Energía conmemora el décimo aniversario de su Programa de Voluntariado desplegando una ambiciosa agenda de trabajo territorial junto a TECHO y la Fundación Hábitat para la Humanidad, reafirmando una cultura corporativa atravesada por la solidaridad y el compromiso social.

Las actividades se desarrollan entre septiembre y noviembre en Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe y Salta , como parte de una década de trabajo compartido con organizaciones sociales y con las poblaciones donde la compañía está presente. En este sentido, Mariana Corti, gerente de Fundación Pampa y RSE, afirmó: " Cumplir diez años con nuestro programa de voluntariado demuestra que este compromiso trasciende a la empresa y se sostiene en las personas que forman parte de Pampa. Son ellas quienes, con su tiempo y dedicación, hacen del voluntariado una forma concreta de estar presente y acompañar a las comunidades donde operamos"

Cronograma federal y trabajo en el territorio

La construcción de las siete viviendas junto a TECHO comenzó el 18 y 19 de septiembre con la edificación de dos casas en la zona de Pilar, Buenos Aires, y tres en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, sector El Mirador, en Neuquén. Las jornadas continuaron el 25 y 26 de septiembre con una vivienda en el barrio Camino de los Indios, en Rosario, Santa Fe, y finalizaron el 2 y 3 de octubre con otra solución habitacional en el barrio San Javier, en Salta.

Cada vivienda requirió dos jornadas completas de trabajo, con la participación directa de diez voluntarios por día. En noviembre, la celebración llegará a Bahía Blanca, donde 30 voluntarios participarán junto a Hábitat en tareas de mejora edilicia y renovación de la Junta Vecinal Saladero y el Club Huracán.

Al respecto, Marcos Estrada, Coordinador Nacional de Alianzas con Empresas en TECHO-Argentina, destacó: "Muchas empresas quieren generar impacto en sus comunidades y nuestra articulación como TECHO junto a Pampa Energía nos parece ejemplo de esto. Pampa eligió hacerlo con sus propias manos, construyendo junto a las familias en cuatro provincias. Ese es el tipo de compromiso que invitamos a replicar: el que se ve, se toca y transforma vidas".

Una década en números

A lo largo de diez años de labor ininterrumpida, el programa concretó 780 acciones solidarias con más de 90.000 destinatarios en todo el país. Con un promedio anual de 677 voluntarios , la iniciativa registra más de 13.000 participaciones y supera las 102.000 horas dedicadas a proyectos educativos, sociales y comunitarios.

Asimismo, el programa se articula cada año con más de 100 organizaciones de la sociedad civil, impulsando propuestas de apoyo escolar, prácticas secundarias y actividades recreativas en el marco del Día de las Infancias.

A diez años de su inicio, el voluntariado de Pampa Energía sigue creciendo a partir del involucramiento directo de sus colaboradores y del trabajo sostenido con las organizaciones locales, construyendo relaciones de confianza que impulsan proyectos nacidos de las propias necesidades comunitarias.