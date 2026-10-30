La UIA convoca a la Conferencia Industrial para debatir el futuro de la industria argentina

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará el próximo 3 de noviembre una nueva edición de su Conferencia Industrial. Será a partir de las 8:30, en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Talento argentino: la fuerza que transforma”. El encuentro buscará poner en valor las capacidades humanas y productivas del país y debatir qué condiciones se necesitan para convertir ese potencial en más inversión, producción y empleo de calidad.

La jornada contará con la participación del jefe de gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Además, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, participará de la apertura, y habrá un panel en el que los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) debatirán sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal que posibilitan sectores como la minería y la energía.

El presidente de la Conferencia Industrial, este año, será Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA, presidente del Departamento de Educación, Tecnología e Innovación Productiva de la entidad y presidente de ADIBA (Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires).

A lo largo del encuentro también se abordarán temas como la competitividad industrial con especial énfasis en la presión fiscal, el escenario económico y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. Entre los disertantes estará el neurocientífico Mariano Sigman, quien aportará su mirada sobre los desafíos y oportunidades de la transformación tecnológica, y Natalia Scaliter, Directora Ejecutiva de Google Cloud.

Quienes deseen participar de la Conferencia Industrial pueden comprar sus entradas en el micrositio www.conferencia-industrial.uia.org.ar⁠, donde también se encuentra disponible el programa completo del evento.

El talento necesita competitividad

La Conferencia partirá de una premisa: la Argentina cuenta con talento, recursos naturales y capacidades industriales para generar valor, pero necesita condiciones que permitan desplegar todo ese potencial.

Uno de los ejes centrales será la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad de las empresas. Según un estudio de la UIA, la presión fiscal sobre el sector formal de la economía argentina alcanza el 56%, la más alta entre los 30 países analizados y seis puntos porcentuales por encima del registro de 2023.

En este contexto, la entidad presentará su propuesta de Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, que busca articular esfuerzos entre Nación, provincias y municipios para reducir gradualmente los tributos que encarecen la producción, promover la inversión y fortalecer el empleo formal.

La transformación tecnológica también ocupará un lugar destacado. La inteligencia artificial está redefiniendo los procesos productivos, las habilidades necesarias en el mundo del trabajo y las oportunidades de innovación.