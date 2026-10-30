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Jorge Araujo en San Luis: música, cine y coctelería en El Pulso del Sol

El pasado sábado 24 de octubre, el imponente Mirador del Sol, en la Villa de Merlo, fué escenario de una experiencia exclusiva para solo 30 invitados, donde el arte, la naturaleza y los sentidos fueron protagonistas.

Jorge Araujo en San Luis: música, cine y coctelería en El Pulso del Sol
El reconocido músico Jorge Araujo, exbaterista de Divididos, fue el gran protagonista de la primera edición de este ciclo de eventos itinerantes en San Luis. | Paula Peralta El Pulso del Sol
30-10-2026 | 16:02

Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Turismo y Cultura y con el apoyo de la Municipalidad de Villa de Merlo de San Luis, El Pulso del Sol reunió música en vivo, producción cinematográfica y coctelería de autor en un entorno natural extraordinario.

El reconocido músico argentino Jorge Araujo, exbaterista de Divididos y fundador de Gran Martell, fué el protagonista de esta edición. En 2026, el artista celebra 30 años de trayectoria musical con presentaciones especiales, clínicas y nuevos proyectos que exploran el cruce entre canciones de autor, percusión, electrónica y nuevas tecnologías, junto al baterista Alex Leys.

Jorge Araujo, exbaterista de Divididos y fundador de Gran Martell
Jorge Araujo, exbaterista de Divididos y fundador de Gran Martell | Crédito: El Pulso del Sol

La jornada de producción del evento estuvo a cargo de FIXA Studio, en el marco de En Llamas Live Experience, y una propuesta de coctelería de autor con Gin Delirio, destilado Argentino premiado internacionalmente.

Al finalizar la grabación, los invitados compartieron una degustación de los destilados Delirio de San Juan, en un encuentro diseñado para disfrutar de una experiencia visual, sonora y gustativa al pie de las sierras.

El Pulso del Sol. Treinta invitados. Un paisaje extraordinario. El arte en movimiento y los sabores que encienden una experiencia irrepetible. El primer episodio de este ciclo de eventos itinerantes que integran una propuesta diferente, auténtica y de gran valor cultural, turístico y gastronómico. Para conocer mas sobre este evento visita el canal de YouTube FIXA STUDIO

Sábado 24 de octubre de 2026 en Mirador del Sol, Villa de Merlo, San Luis.
Sábado 24 de octubre de 2026 en Mirador del Sol, Villa de Merlo, San Luis. | Crédito: El Pulso del Sol

Con la producción de FIXA Studio, en Llamas Live Experience, y la idea y realización de Guadalupe Sinatra. Contacto: [email protected]

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