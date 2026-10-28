Inteligencia artificial en Argentina: el 25% de los consumidores la usa para comprar

Uno de cada cuatro argentinos usa la Inteligencia Artificial (IA) en compras y decisiones de consumo. Así se desprende de una investigación realizada por Netquest/Bilendi en el país, que revela que el 85% de ese universo decidió avanzar tras las sugerencias de la IA.

El informe muestra que, en Argentina, el 85% usa “activamente” las herramientas de IA y que el ecosistema está liderado por ChatGPT (90,1% de los encuestados que sí usan IA) seguido por Gemini (48,1%), lo que muestra que una misma persona utiliza más de un proveedor simultáneamente. Otros actores, como Meta AI (9,7%), Perplexity (6,7%), Copilot (6,4%) y Claude (3,1%), tienen menor penetración.

Entre las razones para usar la IA en compras, lidera el “ahorro de tiempo en búsqueda” (54% de las personas encuestadas), seguido por la “comparación de opciones con facilidad” (48%) y la “mayor comodidad que buscar en varios sitios” (41%), al igual que la “disponibilidad en cualquier momento” (41%).

“Estamos ante una transformación cultural. De un consumidor que actuaba como un cazador en la jungla de la web, pasamos a un prompteador que sólo toma la decisión final, con la información ordenada y jerarquizada y la comparación hecha”, aseguraron desde la consultora.

¿Cómo entrar en las sugerencias de la IA?

El estudio realizado por Netquest/Bilendi, a través de herramientas cuantitativas y cualitativas asistidas por IA para investigación de mercado sobre sus paneles online de consumidores, concluyó que las marcas deben cumplir tres características para liderar entre las respuestas de la IA. En primer lugar, ser visibles, es decir, tener presencia digital e información clara y actualizada sobre productos, precios y disponibilidad. En segundo lugar, ser relevantes, con diferenciadores y atributos que respondan a necesidades concretas, para ser referentes en la industria. Finalmente, deben contar con información verificable: coherencia en el mensaje (oficial vs. retailers), reseñas de usuarios, evidencia gráfica y consejos de expertos.

¿Qué piden los consumidores a las marcas?

Finalmente, la investigación midió cuáles son los atributos que los clientes destacan de las marcas. En primer lugar, se destacan la claridad y transparencia, es decir, información completa sobre especificaciones, fotos reales y cuadros comparativos entre opciones. En segundo lugar, el contacto humano y confianza, donde se valora la asistencia rápida para resolver dudas, primando la honestidad y una experiencia personalizada por encima del mero intento de venta.

La investigación de Netquest fue realizada mediante panel y tecnologías propias: 70.569 registros de conversaciones y uso de herramientas LLM en 2.370 panelistas de Argentina.

Además, se realizaron encuestas a 700 participantes y con 78 participantes vía WhatsApp, explorando necesidades, motivaciones y emociones, moderado con IA (BARI).

