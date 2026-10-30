De los rituales celtas al fenómeno local: cómo se resignificó Halloween y dos tutoriales express para tu noche de brujas

Para rastrear las raíces de Halloween hay que viajar en el tiempo hasta el imperio celta en Europa Central y Occidental. En el calendario celta, la noche del 31 de octubre marcaba el Samhain, una festividad que celebraba la finalización de las cosechas y la entrada al invierno.

Para esta cultura, durante la transición hacia la estación oscura los límites entre el mundo terrenal y el más allá se volvían difusos. Existía la convicción de que las almas de los difuntos regresaban a visitar sus antiguos hogares. A fin de ahuyentar a los espíritus maliciosos o confundirse entre ellos, las comunidades encendían grandes fogatas y utilizaban pieles y máscaras a modo de camuflaje.

Con la expansión del cristianismo en el siglo VIII, el papa Gregorio III trasladó la fiesta del Día de Todos los Santos al 1° de noviembre. La velada previa pasó a llamarse en inglés antiguo All Hallows’ Eve ("Víspera de Todos los Santos"), expresión que con el paso de las centurias mutó fonéticamente hasta dar vida al término Halloween.

Si bien la tradición cruzó el Atlántico hacia Estados Unidos en el siglo XIX impulsada por la gran inmigración irlandesa, en la Argentina la penetración fue más reciente e indirecta.

Fue a partir de la década de 1990 cuando la fecha comenzó a instalarse en el mapa cultural argentino. La expansión del fenómeno no respondió a una migración comunitaria, sino al impacto del consumo audiovisual masivo: películas hollywoodenses, series de televisión, la enseñanza del idioma inglés en escuelas e institutos y, más tarde, el alcance global de las redes sociales.

Lo que inició como fiestas temáticas aisladas en boliches o actividades escolares, mutó en una celebración apropiada por niñas, niños y adultos. Hoy, el clásico recorrido del "dulce o truco" se multiplica en barrios y centros urbanos, conviviendo con la creatividad criolla a la hora de armar disfraces o ambientar hogares.

Tutoriales express: soluciones creativas, económicas y paso a paso

No hace falta realizar grandes erogaciones ni poseer habilidades profesionales para sumarse a la ambientación de la fecha. A continuación, dos propuestas sencillas con elementos cotidianos:

1. Deco paso a paso: Telarañas de alta densidad con algodón y portalámparas tenebrosos

Materiales necesarios: Un paquete de algodón estéril (o guata fina), frascos de vidrio limpios, velitas LED a pila y cartulina negra.

1- Efecto telaraña real: En lugar de desplegar el algodón en bloques, tomá un trozo pequeño y estiralo con los dedos desde los extremos hacia afuera hasta que quede casi transparente. Cuanto más deshilachado esté, más realista se verá. Podés enganchar las fibras en bordes de cuadros, marcos de puertas o plantas de interior.

2- Luminarias de calabaza o monstruo: Cortá en la cartulina negra siluetas de ojos triangulares y bocas sonrientes o macabras. Pegalas en la superficie exterior de los frascos de vidrio con cinta bifaz. Introducí la velita LED encendida en el fondo del frasco para lograr una luz tenues y difusa.

2. Maquillaje paso a paso: Caracterización rápida de "Calavera Esquelética"

Materiales necesarios: Base de maquillaje habitual, delineador de ojos en lápiz o gel de color negro, y sombra de ojos en tono negro o gris oscuro.

1- Preparación de la tez: Aplicá una capa pareja de tu base habitual sobre todo el rostro para emparejar el tono de la piel y fijarla con un poco de polvo compacto.

2- Cuencas y nariz: Con el delineador negro, dibujá dos círculos grandes alrededor de las órbitas de los ojos (cubriendo cejas y párpados). Rellená el interior con el lápiz y sellá con la sombra negra usando una brocha para dar profundidad. Para la nariz, dibujá una forma de "M" invertida en la punta y rellenala de negro.

3- Detalle de la dentadura: Traza una línea horizontal que vaya desde la comisura de los labios hacia las mejillas. Sobre esa línea y cubriendo tus labios, dibujá pequeñas líneas verticales paralelas para simular la estructura de los dientes de un esqueleto.

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