Cómo es el nuevo programa de Medicus que integra IA y tecnología para la prevención de la salud

El concepto de salud evolucionó de manera acelerada en los últimos años. Hoy, el bienestar trasciende la respuesta ante una dolencia y se consolida como una búsqueda activa basada en la prevención, el equilibrio cotidiano y la adopción de hábitos saludables. Bajo esta premisa, Medicus lanzó Cuidarte, un programa innovador que combina respaldo científico, tecnología de vanguardia e Inteligencia Artificial para acompañar a sus usuarios de forma integral.

Diseñado como un beneficio exclusivo y 100% gratuito para sus asociados esta iniciativa busca aportar un valor diferencial a través de herramientas accesibles y personalizadas que faciliten la toma de decisiones conscientes en el día a día.

Herramientas digitales diseñadas por especialistas

El corazón del programa radica en la integración de soluciones tecnológicas desarrolladas con rigor profesional para abordar los distintos pilares del bienestar. Entre sus principales desarrollos se destaca Checky, una herramienta de evaluación que analiza los hábitos diarios a partir de la evidencia médica disponible. Mediante un cuestionario digital, la plataforma identifica aspectos clave a corregir y brinda recomendaciones personalizadas aplicables para prevenir enfermedades a futuro.

Por otro lado, la propuesta suma a Fisify, una aplicación orientada al movimiento, el ejercicio y la salud postural. A través de rutinas y planes a medida diseñados por kinesiólogos y especialistas, la herramienta ayuda a mejorar la movilidad, combatir el sedentarismo y colaborar en la recuperación de lesiones específicas. Todo esto se complementa con una amplia biblioteca de contenidos, guías y recursos sobre nutrición, descanso y hábitos saludables, rigurosamente curados por el equipo médico de la institución.

Impacto en el entorno laboral y la prevención corporativa

Además de su alcance individual, Cuidarte incorpora una división específicamente orientada al ámbito empresarial. Esta propuesta corporativa busca llevar la prevención a los entornos de trabajo mediante diagnósticos de situación e implementación de talleres a medida para cada organización.

La iniciativa refleja una visión estratégica donde la inversión en prevención no solo mejora la salud de los colaboradores, sino que fomenta ambientes de trabajo más saludables, productivos y sostenibles a largo plazo. Con esta propuesta, Medicus reafirma su compromiso con la innovación en el sistema de salud, fusionando el conocimiento de su cuerpo médico con el alcance de las nuevas tecnologías para promover un cambio duradero en la calidad de vida de sus asociados y sus comunidades.