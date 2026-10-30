Cómo aprovechar el Cyber Monday 2026 para gastar menos en el próximo viaje en micro

Organizar las vacaciones de verano o una escapada de fin de semana largo exige rendir al máximo el presupuesto, y el Cyber Monday 2026 se posiciona como la oportunidad ideal para ahorrar en viajes. Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento se llevará a cabo desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de noviembre, ofreciendo descuentos exclusivos desde las 0 horas. Cabe recordar que en la edición 2025, el rubro de pasajes y turismo fue el cuarto de mayor facturación en un contexto de ventas por 639 mil millones de pesos, confirmando que cada vez más argentinos eligen estas jornadas de promociones para anticipar la compra de sus pasajes.

Por qué conviene comprar los pasajes con anticipación

Conviene porque, cuanto más cerca está la fecha de salida, más tienden a subir los precios de los pasajes. Quien compra con semanas de margen, además, tiene más salidas y empresas entre las que elegir, y eso importa porque cada micro tiene una cantidad limitada de lugares.

El Cyber Monday se hace a dos meses de enero y a poco más de tres del Carnaval, con varios fines de semana largos en el medio. Por eso, quien compra durante el Cyber Monday 2026 puede aprovechar las promociones del evento y comprar con tiempo los pasajes para vacaciones de verano o escapadas de fin de semana largo. Este año habrá descuentos en pasajes de micro, cuotas y promos acumulables, y Central de Pasajes se suma al evento con esas ofertas en su sitio y en su App.

Hay, además, una ventaja que tiene que ver con el orden de las cuentas. Con el pasaje de las vacaciones pago desde noviembre, uno de los gastos principales del viaje queda cerrado antes de las compras de las fiestas. El resto del presupuesto, entonces, se puede planificar con ese número ya definido.

A dónde viajar en las vacaciones de verano y los fines de semana largos

Las vacaciones de verano son la gran oportunidad de la temporada, y comprar los pasajes en el Cyber Monday permite organizarlas con el presupuesto definido desde noviembre. A eso se suman los fines de semana largos de fin de año, ideales para escapadas de pocos días.

Entre los destinos para viajar en micro con las ofertas del Cyber Monday están las playas de la costa atlántica, las sierras de Córdoba, Rosario a orillas del Paraná y la montaña en Mendoza. Algunos se disfrutan en tres días y otros conviene dejarlos para cuando hay más tiempo. Sea cual sea el destino, en Central de Pasajes se puede comparar horarios y precios, empresas, y elegir la opción que mejor se adapte al presupuesto.

Qué playas elegir para las vacaciones de verano

Para quienes prefieren juntar el presupuesto en unas vacaciones largas, la costa atlántica es la propuesta clásica del verano. En Mar del Plata, entre un día de playa y otro, vale la pena conocer el Torreón del Monje. Levantado en 1904 sobre las rocas de Punta Piedras, es uno de los íconos de la ciudad y tiene un mirador y una confitería frente al mar.

En el partido de Pinamar, además de las playas de arena fina de la ciudad, está Cariló. Es un bosque de pinos y eucaliptos plantado sobre los médanos, con playas amplias y un centro comercial de galerías entre los árboles. Al lado, Villa Gesell tiene médanos y playas extensas, con un ambiente tranquilo para ir en familia, en pareja o con amigos.

Más al norte, San Bernardo es la localidad con más movimiento comercial y turístico del Partido de la Costa. Fuera de la playa se pueden visitar el Observatorio de la Costa, el Museo de la Fundación o las plazas de la Familia y Don Bosco. En el mismo partido, San Clemente del Tuyú tiene el Faro San Antonio, y entre sus paseos figura el Parque Nacional Campos del Tuyú, creado para proteger al ciervo de las pampas.

Qué fines de semana largos se pueden aprovechar comprando en el Cyber Monday

Hasta Año Nuevo quedan cuatro fines de semana largos para aprovechar con los pasajes comprados en el Cyber Monday. El primero va del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, tres días para conocer una ciudad sin apuro.

En Rosario se pueden armar varios planes al aire libre. El Parque de la Independencia, el primer parque de la ciudad, tiene un lago para recorrer en bote y un rosedal con fuentes y esculturas. Dentro del parque está también el Museo Castagnino, y el paseo se puede completar con una visita al Monumento a la Bandera.

Córdoba es otra propuesta de ciudad, con mucha historia en su casco céntrico. La Manzana Jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reúne la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Colegio Nacional de Monserrat y el antiguo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, hoy convertido en museo.

El fin de semana del sábado 5 al martes 8 de diciembre tiene cuatro días, porque el lunes 7 es día no laborable y el martes 8, feriado. Con ese margen, en Mendoza se puede combinar la visita a una bodega con un día en el Parque General San Martín, considerado el parque artificial más grande de Sudamérica. Ahí está el Cerro de la Gloria, con el monumento al Ejército de los Andes y vista a la ciudad. Como en el sector privado cada empleador define si el lunes 7 se trabaja, conviene confirmarlo antes de elegir la fecha de vuelta.

Navidad y Año Nuevo, en viernes, dan lugar a dos fines de semana de tres días, del 25 al 27 de diciembre y del 1 al 3 de enero. Año Nuevo, en particular, es una buena excusa para recibir el 2027 frente al mar, con la temporada de playa recién empezada.

¿Dónde pasar el Carnaval 2027?

Los destinos más elegidos para pasar el Carnaval están en el litoral, donde la fiesta se vive con comparsas, música y corsódromos llenos. El de 2027 va del sábado 6 al martes 9 de febrero, con el lunes 8 y el martes 9 como feriados, y son cuatro días ideales para quienes buscan cuidar el presupuesto con un viaje más corto.

En Gualeguaychú, el Carnaval del País es el gran plan de las noches de febrero, y de día la ciudad invita a recorrer la costanera, probar la gastronomía local y disfrutar las playas sobre el río Uruguay.

Corrientes vive la fiesta en el Corsódromo Nolo Alías, que cada año recibe a miles de espectadores con desfiles y comparsas. Además del Carnaval, la provincia suma naturaleza para conocer, como los Esteros del Iberá.

Concordia es otra opción del litoral para esas fechas. Sus carnavales llenan de música y color el comienzo del año, y la ciudad combina la fiesta con las termas, el lago de Salto Grande y las playas de arena de su costanera. Como son fechas de mucha demanda en esas ciudades, comprar los pasajes en el Cyber Monday permite asegurar el viaje con tiempo y con las promos del evento.

Qué cuentas hacer antes del evento para pagar menos por el pasaje

La primera es definir cuánto se quiere gastar en pasajes, para comparar con ese número en la mano y conseguir pasajes en micro baratos sin salirse de lo previsto. Estas recomendaciones ayudan a llegar al Cyber Monday con la cuenta hecha:

•Hacé la cuenta completa del viaje, con la ida, la vuelta y todas las personas que viajan. •Anotá antes del 2 de noviembre el precio de las rutas que te interesan, así reconocés una buena oferta cuando aparezca. •Pensá en más de una fecha posible. Si no hay servicios para la que preferís, desde Central de Pasajes sugieren probar con otra. •Mirá cuánto cambia el precio entre un servicio cama y uno semicama, o entre dos empresas que hacen la misma ruta, porque esa diferencia, multiplicada por cada pasajero, cambia el total. •Aprovechá los descuentos y tené a mano la tarjeta o la billetera con la que pensás pagar y averiguá si tu banco anuncia beneficios para el evento. •Tené en cuenta que, si tus planes cambian, en Central de Pasajes la devolución se gestiona online, de forma simple y rápida, sin ir hasta la terminal.

Hacer la cuenta completa es lo que más ayuda al momento de comprar. Cuando viaja una familia o un grupo de amigos, cualquier diferencia entre dos opciones se repite por cada persona y por cada tramo. Lo que en un solo pasaje parece poco puede convertirse en un monto considerable. Con ese número claro desde el principio, es más fácil decidir si conviene un servicio cama, una salida en otro horario o una fecha distinta.

Dónde se consiguen pasajes de micro baratos durante el Cyber Monday 2026

Una buena forma de conseguirlos es en Central de Pasajes, donde se comparan de un vistazo las salidas de muchas empresas de micro, cada una con su precio, su horario y su tipo de servicio. Con más de 20 años de experiencia y más de 2.500 destinos, se consolidó como líder entre los sitios de venta de pasajes de micro del país. Las promociones que prepara para el evento se pueden seguir del 2 al 4 de noviembre en la sección de Cyber Monday de su sitio y desde la App, con las ofertas actualizadas de cada jornada.

Al buscar tu pasaje vas a poder comparar empresas muy conocidas como Flecha Bus, Chevallier, Plusmar, Urquiza, Andesmar, Rutatlántica, Rápido Tata, Sierras de Córdoba, La 20 de Junio, Empresa Argentina, Crucero del Norte, La Veloz del Norte y CATA Internacional. Para una misma ruta y una misma fecha, las salidas de todas las empresas que hacen ese recorrido aparecen en una sola lista, sin necesidad de entrar a la web de cada una. Así se puede ver qué pasaje tiene el precio más conveniente para ese día y ese horario.

Con todo en la misma pantalla, es más fácil filtrar por orden de salida o precio, y comparar las promos de Cyber Monday para elegir el pasaje en micro de acuerdo al presupuesto disponible.

Comprar es simple y se hace en pocos pasos desde la web o desde la App, así no se pierde ninguna promo:

•Indicá de dónde salís, a dónde vas, qué día y cuántas personas viajan. •Compará las salidas disponibles de todas las empresas. •Elegí el asiento. •Completá los datos de cada pasajero. •Pagá con el medio que te dé más beneficios.

Para pagar hay opciones para todos, desde tarjetas de los principales bancos hasta billeteras virtuales como Mercado Pago y MODO. Los beneficios de cada banco o billetera pueden sumarse en algunos casos a las promociones del evento, aumentando las ventajas de aprovechar el Cyber para comprar los pasajes en micro en cuotas. Por eso, en Central de Pasajes recomiendan hacer la búsqueda para comparar opciones y concretar la compra con anticipación para ahorrar y aprovechar mayor disponibilidad de horarios y precios.

Con la compra hecha, el eticket se recibe por mail y, en las empresas que lo permiten, alcanza con mostrarlo en el celular al subir al micro.

Lo que se ahorra en el pasaje se disfruta en destino

De todos los gastos de un viaje, el pasaje es uno de los que se pueden definir con más anticipación. Lo que se ahorra en esa compra se puede usar después, ya en destino. Una cena más frente al mar, una salida en lancha o un día extra de paseo, son algunas formas de disfrutar esa diferencia.

Pensado así, el ahorro del Cyber Monday va más allá del precio que aparece en pantalla durante esos tres días. Se termina de ver en las vacaciones, cuando se puede decir que sí a un plan más sin rehacer las cuentas.

Durante los tres días del Cyber Monday, la App de Central de Pasajes permite seguir las promociones con el presupuesto en la mano. Descargala antes del lunes 2 y desde el celular seguí las salidas de cada empresa, elegí el medio de pago con el beneficio que más te convenga y guardá el ticket para el día del viaje.