Tesis, neurosis y comedia: la psicología puesta a prueba en Las Descartadas

Quedar afuera de la elección de los compañeros y terminar formando un grupo "por descarte" es el punto de partida de Las Descartadas, la comedia dramática escrita por Florencia Farías junto a Gustavo Roza Pereyra, que se presenta los sábados a las 20:30 en el flamente Teatro Estación Almagro (Bartolomé Mitre 3883, CABA): la urgencia por entregar la tesis grupal para recibirse obliga a seis mujeres de perfiles opuestos a encerrarse en una misma sala de trabajo. A medida que el reloj avanza y ningún tema de investigación logra prosperar, la tarea académica pasa a segundo plano para dejar al desnudo las neurosis, las rivalidades y las historias personales de cada una.

Farías (foto arriba) volcó en este texto años de investigación académica y práctica clínica, articulando su trabajo de doctorado sobre la condición femenina con su vocación teatral. "Me dedico a la psicología desde hace varias décadas y siempre me atrajo investigar qué nos pasa a las mujeres con el deseo, los amores y las desilusiones. Para este proyecto quise cruzar esa mirada teórica con el teatro, dos disciplinas que se conectan de manera muy natural", explica la autora.

Ese trasfondo sirvió para armar un abanico de personajes con marcadas tensiones: desde la militante veterana que siente el paso del tiempo y la religiosa dogmática, hasta la joven atrapada en un vínculo tóxico, la estudiante acomodada que desembarca en la universidad pública, la artista rebelde enfrentada a su madre y la figura ingenua del grupo. En palabras de Farías, "el tema de la tesis es la excusa; lo que emerge en realidad son las trabas individuales, los mandatos y los roces propios de la convivencia".

Una mirada sin filtro sobre las tensiones y las alianzas

Pese a los desencuentros que atraviesan, la propuesta rescata la fortaleza de los acuerdos grupales y suma un tono de comedia ágil fortalecido por la coautoría masculina. "La obra demuestra que cuando el objetivo es claro, las mujeres logramos ponernos de acuerdo. Además, sumar la mirada de Gustavo aportó dinamismo y chistes que enriquecieron el relato. No es una historia pensada solo para nosotras; es una radiografía muy interesante para que la vean los hombres", destaca la dramaturga.

En escena, el heterogéneo elenco compuesto por la propia la propia Farías, Yamila Mayo, Pilar Carrera, Paula Trillo, Leandra Pascuzzi y Erica Ruiz actúa bajo la dirección de Gutiérrez y la asistencia de Carla Almirón. El diseño integral de escenografía, vestuario e iluminación pertenece a Gutiérrez y Almirón, complementado por la música original de Carla Haffar, y la producción de Gutiérrez, Almirón y Farías.

Las Descartadas se postula como una radiografía ácida y humana sobre la necesidad de ceder ante el propio ego para encontrar una salida colectiva. Encontrá acá más info sobre las entradas.