Qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires: Arteba llega a La Rural

La Ciudad de Buenos Aires suma este fin de semana una nueva propuesta cultural con la llegada de Arteba 2026 a La Rural, donde desde este viernes y hasta el domingo se podrán recorrer obras de artistas argentinos y extranjeros, galerías, proyectos emergentes y diferentes espacios dedicados al arte contemporáneo.

La feria se desarrollará en el Pabellón Amarrillo de La Rural y reunirá distintas propuestas que atraviesan disciplinas, generaciones y formatos. Además de las galerías que forman parte de la edición, habrá actividades que permitirán acercarse a las obras desde otros lenguajes, con charlas, recorridos, música y proyectos participativos.

El Hospital Durand renueva sus servicios con un obra de 3.000 m² en la Ciudad de Buenos Aires

ARTEBA 2026

Entre las propuestas que podrán visitarse se encuentra “Ningún jardín encantado”, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). La exposición colectiva toma al jardín como una metáfora para abordar los vínculos, los cuidados y las formas de construcción comunitaria.

Ubicada en el stand 79, reúne pinturas, tejidos, objetos, videos e instalaciones de artistas como Nicola Constantino, Florencia Breccia, Guido Yannitto, Martín Legón y Virginia Buitrón. También participarán proyectos vinculados con espacios comunitarios, como el Club de Arte de la Secundaria Técnica UNSAM, el Jardín Cooperativa La Montañita y el colectivo de tejedoras paraguayas Tataypi.

La Ciudad de Buenos Aires invita a participar de actividades de escritura, prensa y educación

Otra de las propuestas que podrá encontrarse en la feria es Belleza y Felicidad Fiorito, un proyecto colectivo que combina arte, producción comunitaria y objetos de distintos formatos. La iniciativa vuelve a tener presencia en Arteba después de su participación en ediciones anteriores.

ARTEBA 2026

La feria también ofrecerá obras de diferentes dimensiones y valores, desde pequeños objetos y piezas accesibles hasta trabajos de artistas de amplia trayectoria. De esta manera, el recorrido reúne tanto propuestas destinadas a coleccionistas como alternativas para quienes buscan acercarse por primera vez al mercado del arte contemporáneo.

Arteba 2026: días, horarios y entradas

La feria se realizará en La Rural, ubicada en Avenida Sarmiento 2704, Palermo, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

El viernes y el sábado podrá visitarse de 14 a 21, mientras que el domingo permanecerá abierto de 14 a 20.

La Ciudad de Buenos Aires realizó un taller para acompañar a familias ante conductas desafiantes

Las entradas son aranceladas y existen descuentos para determinados grupos. Los estudiantes y jubilados cuentan con un 50% de descuento en la compra presencial, mientras que las personas con CUD y los menores de 10 años tienen ingreso gratuito. Además, hay descuento del 10% con tarjetas de débito y crédito de Santander (Visa, Mastercard y American Express) en la compra de entradas online a través de All Access y 2x1 con Club Nación (aplicable en la compra de entradas online o en boletería).

Cómo llegar a La Rural

Para quienes se acerquen en transporte público, una de las opciones más directas es el subte D, con descenso en la estación Plaza Italia, ubicada en las inmediaciones de La Rural.

También se puede llegar en colectivo mediante las líneas 10, 12, 15, 39, 41, 57, 59, 60, 67, 93, 111, 118, 128, 145, 152, 160, 161 y 194.

Otra alternativa es utilizar BA Ecobici, la estación 005, ubicada en Plaza Italia, se encuentra cerca del predio. Para quienes prefieran ir en auto, La Rural dispone de estacionamiento dentro de sus instalaciones.

Así, Arteba se suma a la agenda cultural de la Ciudad para este fin de semana con una propuesta que combina exposiciones, artistas consagrados, proyectos emergentes y actividades para recorrer el arte contemporáneo desde diferentes perspectivas.

PC

LT