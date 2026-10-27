"Más Servicios en tu Barrio" llega a nuevas plazas y parques en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires desplegará esta semana el operativo “Más Servicios en tu Barrio” que acerca oficinas móviles a plazas y parques de distintas comunas para que los vecinos puedan realizar trámites y acceder a diferentes prestaciones cerca de sus hogares.

El cronograma comenzó este lunes 26 de octubre, en el Parque José Martí de 16 a 20 en Villa Lugano. El resto de las jornadas se desarrollarán de 9 a 14.

La Ciudad de Buenos Aires utilizará 43.000 toneladas de asfalto para renovar el Autódromo Gálvez

El martes 27 y miércoles 28, los móviles estarán en La Rural, en la intersección de las avenidas Sarmiento y Santa Fe, en Palermo. El jueves 29 se trasladarán a la Plaza 25 de Agosto, en Charlone y Heredia, en Villa Ortúzar.

Más servicios en tu barrio llega este lunes a Villa Lugano en horario de tarde

El viernes 30 atenderán en la Plaza Primero de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2200, en Balvanera, mientras que el sábado 31 estarán en la Plaza Martín Fierro, en San Cristóbal.

“Con Más Servicios en tu Barrio llevamos distintas áreas del Gobierno a las plazas y parques de la Ciudad para que los vecinos puedan realizar trámites, recibir atención y encontrar respuestas en un mismo lugar. Estar cerca es ofrecer soluciones concretar en cada barrio”, destacó Francisco Quintana, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

La Ciudad de Buenos Aires invita a participar de actividades de escritura, prensa y educación

Entre las prestaciones disponibles, los vecinos podrán acceder a la vacunación contra la gripe y el Covid, con cupos limitados, realizar reclamos y recibir asesoramiento de Defensa al Consumidor, además de tramitar el DNI y el pasaporte, también sujetos a disponibilidad. El operativo incluye una oficina móvil de Mediación y Convivencia Vecinal.

Más servicios en tu barrio llega este lunes a Villa Lugano en horario de tarde

Asimismo, se ofrecerá asistencia para gestionar subsidios de luz, agua y gas, y orientación sobre trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE.

También habrá asesoramiento sobre programas y servicios destinados a personas con discapacidad, atención social, consultas ante el Ministerio de Educación y gestiones vinculadas con el Centro de Justicia de la Mujer.

A su vez, los vecinos podrán realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal.

La Ciudad de Buenos Aires celebró los 70 años del MOA con más de 7.000 visitantes

En materia de salud, el operativo contará con la realización de anteojos, mediante reserva previa, atención odontológica con inscripción y toma de presión. Tanto el servicio oftalmológico como el odontológico tendrán cupos limitados.

También habrá prestaciones para el cuidado de los animales. La castración se realizará el martes 27 con turno previo, mientras que la vacunación antirrábica, con cupos limitados, estará disponible el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y jueves se brindarán servicios de desparasitación, tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

Por último, el viernes 30 y el sábado 31 se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en los barrios de Balvanera y San Cristóbal, respectivamente.

El calendario completo de los operativos de Más Servicios en tu Barrio se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales oficiales de la Ciudad de Buenos Aires.





PC/ML