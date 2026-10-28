Judía: Karina Hepner reflexiona sobre la herencia afectiva

Qué sucede cuando una madre regresa al hogar tras años de distancia geográfica y descubre que la dinámica familiar que dejó atrás ha mutado para siempre? Esa es la columna vertebral de Judía, la creación dramática concepción y protagonizada por Karina Hepner que se presenta todos los domingos a las 20:30 en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). La historia sigue a una mujer que, tras radicarse en el exterior persiguiendo proyectos personales dejando a sus hijos en el país, regresa cuatro años después para visitarlos. Al reencontrarse con sus descendientes -quienes debieron reorganizar sus vidas solos- estalla la tensión no resuelta: mientras la madre niega el distanciamiento afectivo, sus hijos cargan con las secuelas emocionales de la ausencia.

La génesis de una búsqueda existencial y la construcción del relato

El proyecto nació de un cuestionamiento interior de la autora, quien buscó volcar sus interrogantes a la ficción dramática. "Judía surge a partir de preguntas existenciales sobre mi propia experiencia como mujer: ¿soy judía si no continúo rigurosamente con las tradiciones? Esa duda me llevó a indagar en mi historia familiar y en mis raíces. En toda escritura hay una subjetividad; si bien es una historia de ficción, el universo judío es donde me crié y al que pertenezco", reflexiona Hepner.

El texto atravesó un cuidado proceso de desarrollo dramático antes de materializarse en escena: "Fue minucioso, de taller, que inicié bajo la supervisión y tutoría de Lorena Romanin. Cuando ella aceptó dirigir la puesta, la entrega del material fue a ojos cerrados porque conoce el corazón del relato desde sus inicios. Todas las decisiones creativas que tomó fueron un 'sí' rotundo".

Judía.

Esa complicidad conceptual se trasladó también a la selección de los intérpretes. "Al momento de escribir, el personaje de la hija se me apareció de inmediato pensado para mi propia hija, Brenda Lem. Para los demás, Lorena propuso a Jorgelina Vera y Guido Botto Fiora, conformando un equipo actoral de primer nivel", señala la dramaturga.

Un espejo universal sobre los mandatos y los lazos de sangre

Aunque la trama se despliega en el seno de una colectividad específica, el espectáculo impacta de lleno en las emociones de cualquier espectador por la calidez y crudeza con que retrata las dinámicas de grupo. "Estamos sorprendidos y conmovidos por la hermosa recepción de la gente. Aunque la obra está situada en una familia judía, habla de los vínculos de sangre universales. Podría suceder exactamente igual en una familia de origen italiano o español. Apunta directamente al legado: qué pasa con las tradiciones o con los objetos de la abuela cuando ella ya no está, quién continúa con esa posta los domingos. La respuesta del público es muy movilizante, muchos se van secándose las lágrimas con pañuelitos", confiesa Hepner.

Judía

En el aspecto técnico, cuenta con el diseño de escenografía y vestuario de Gabriella Gerdelics, iluminación de David Seiras y dirección musical de Mariela Cantor, quien preparó las canciones corales con las que abre el espectáculo. La producción ejecutiva de Carla Fontao, la asistencia de dirección de Conrado Ledesma terminan de consolidar un sólido despliegue de 60 minutos de duración.

Judía se perfila así como un espacio cálido y reflexivo para interrogarse sobre la reconstrucción del pasado, el valor de la pertenencia y las formas en que el amor familiar resiste a la distancia y al paso del tiempo. Encontra acá más info sobre las entradas.