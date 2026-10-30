Halloween, música, gastronomía y ferias: qué hacer este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir un fin de semana con propuestas para todos los gustos y edades. Halloween y el Día de Muertos serán protagonistas de la agenda, también habrá espacio para la cultura coreana, los clásicos de la gastronomía argentina, el arte contemporáneo y distintas actividades al aire libre.

Los imperdibles para disfrutar Halloween en la Ciudad

Halloween y Día de Muertos, los protagonistas del fin de semana

Quienes quieran sumergirse en el espíritu de Halloween podrán acercarse este sábado al Parque de la Ciudad (Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 4000). Entre las 12 y las 20 habrá un laberinto del terror, maquillaje artístico, concursos de disfraces y de baile zombie, además de una bicicletada temática para completar la jornada.

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Otra alternativa será la Usina del Arte (Caffarena 1), donde los más chicos podrán disfrutar de una tarde de títeres, juegos y música. Mundo Arlequín presentará un espectáculo familiar que invita a disfrazarse y celebrar entre risas. La función será el sábado a las 16, con reserva previa.

Usina del Arte

Para quienes prefieran una experiencia musical con un toque de suspenso, la Orquesta del Multiverso ofrecerá un concierto dedicado a algunas de las bandas sonoras más reconocidas del cine de terror. Sonarán composiciones de películas como Psicosis, El Exorcista y Halloween. El espectáculo será el sábado a las 20, también en la Usina del Arte, con entrada gratuita y reserva previa.

Día de Muertos en el CCR

La programación temática tendrá otra parada en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), que celebrará el Día de Muertos con una propuesta inspirada en las tradiciones de Michoacán, México. Bajo el nombre "La Noche de las Ánimas en Michoacán", habrá un altar tradicional, música en vivo, pintacaritas para chicos, gastronomía típica y artesanías. Se podrá visitar el sábado y el domingo, de 11 a 20.

Además, la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) tendrá funciones especiales de El Joven Frankenstein, la comedia de Mel Brooks. En el marco del centenario del nacimiento del director, se proyectará el sábado a las 21 y el domingo a las 18. La programación continuará durante el próximo fin de semana.

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Libros, arte y cultura para recorrer la Ciudad

Los amantes de la lectura tendrán una cita sobre la Avenida de Mayo, que durante el sábado y el domingo se convertirá en una gran librería a cielo abierto. La feria reunirá más de 80 puestos de editoriales, librerías y distribuidores, con promociones y oportunidades para conseguir ejemplares de distintos géneros a precios accesibles. La actividad se desarrollará de 11 a 19.

Por su parte, La Rural (Av. Sarmiento 2704) recibirá una nueva edición de ArteBA, que este año celebra su 35° aniversario. La feria, considerada una de las más importantes de Latinoamérica, reunirá a galerías y artistas con propuestas de arte moderno y contemporáneo. Podrá visitarse de viernes a domingo, de 14 a 21. Las entradas se consiguen a través de su sitio de venta online.

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Arteba 2026

También habrá una oportunidad para conocer más sobre la historia y el patrimonio porteño. Durante siete días, la Semana del Patrimonio ofrecerá actividades especiales, visitas y recorridos por distintos espacios de la Ciudad. Entre las propuestas se destaca la apertura diaria del Palacio Ceci, en Villa Devoto, y las visitas al Sitio Arqueológico Escobar-Herrera-Blaquier, en el Casco Histórico. La programación completa y las inscripciones se encuentran disponibles en el sitio oficial del evento.

Sabores del mundo y clásicos argentinos

La gastronomía también tendrá un lugar destacado. En el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Av. Dorrego) se realizará una nueva edición de Chorifest, el encuentro dedicado a uno de los sándwiches más populares del país. Con más de 35 puestos y food trucks, el festival ofrecerá más de 100 variedades de choripán, carnes al asador y alternativas vegetarianas. La cita será el sábado y el domingo, de 12 a 23.

Chorifest

Para quienes quieran viajar a través de los sabores y las tradiciones, el Hanguk Fest desembarcará en el Parque de los Andes (Av. Corrientes y Jorge Newbery). El domingo, de 12 a 19, habrá más de 50 puestos dedicados a la gastronomía, la música, la cosmética y la tecnología coreana, además de espectáculos en vivo y distintas experiencias vinculadas con la cultura del país asiático.

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Hanguk Fest

Música clásica y deporte al aire libre

La agenda también tendrá una propuesta para los amantes de la música académica. La Orquesta Estable del Teatro Colón (Cerrito 628) ofrecerá el domingo a las 17 un concierto con obras de Johannes Brahms y Ludwig van Beethoven. La presentación contará con la participación del pianista israelí Boris Giltburg como solista.

Hoka Run

Por último, Palermo será escenario de una jornada deportiva con la Hoka Run, competencia que cerrará el Campeonato Nacional de Ruta 10K. La largada de los 10 kilómetros será el domingo a las 7:30, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Dorrego. También habrá una carrera de 5 kilómetros, prevista para las 9. La inscripción se realiza de manera online.

PC/MSS