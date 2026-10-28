El Hospital Durand renueva sus servicios con un obra de 3.000 m² en la Ciudad de Buenos Aires

El Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, ubicado en el barrio porteño de Caballito, atraviesa un proceso de renovación de sus instalaciones con una obra de refuncionalización de 3.147 metros cuadrados en el subsuelo y la planta baja. La intervención, a cargo del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, busca reorganizar los principales servicios de diagnóstico y tratamiento mediante cuatro etapas de ejecución.

El proyecto contempla la reubicación y consolidación del Servicio de Imágenes, Angiografía y Farmacia Central, junto con la incorporación de nuevas salas de procedimientos. El objetivo es mejorar los tiempos de atención, optimizar los recorridos dentro del establecimiento y fortalecer las condiciones en las que los pacientes acceden a prestaciones de alta complejidad en el sistema público de salud.

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La concentración de áreas que antes estaban separadas permitirá agilizar los traslados, ordenar las tareas del personal y mejorar la circulación dentro del hospital.

El Hospital Durand reorganiza sus áreas de diagnóstico

En el caso del Servicio de Imágenes, se prevé centralizar la recepción y admisión en un único sector, con salas de espera diferenciadas según la modalidad y conexión directa con el área de tomografía. Esta organización apunta a reducir errores administrativos, facilitar el seguimiento de los estudios y acortar los tiempos de espera, especialmente para quienes necesitan realizarse distintos estudios por imágenes durante una misma consulta.

Por su parte, el Servicio de Angiografía será trasladado al subsuelo, donde contará con superficies ampliadas y circuitos diferenciados para pacientes ambulatorios, internados y personal técnico. La distribución responde a las necesidades de seguridad de estos procedimientos invasivos, que requieren condiciones controladas para evitar cruces que puedan afectar la esterilidad y la seguridad de los pacientes.

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La Farmacia Central también será reorganizada. Actualmente distribuida en sectores separados, pasará a funcionar en un único espacio, con un acceso para proveedores independiente del ingreso de pacientes. La modificación busca mejorar la trazabilidad de los medicamentos y la administración del stock, aspectos fundamentales para la seguridad de las personas hospitalizadas.

El Hospital Durand reorganiza sus áreas de diagnóstico

Otro de los cambios será la incorporación de salas de procedimientos con áreas de recuperación y sectores de apoyo. Estos espacios permitirán realizar prácticas de mediana complejidad, como colonoscopías, endoscopías y estudios intervencionistas de diagnóstico, sin necesidad de utilizar un quirófano. De esta manera, se busca preservar la capacidad quirúrgica para intervenciones de mayor complejidad y agilizar la realización de estudios programados.

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Los trabajos se desarrollan de manera escalonada para mantener el funcionamiento del hospital durante la ejecución. La primera etapa comprende el traslado de la Farmacia Central, la segunda, la reubicación del Servicio de Imágenes; la tercera, la construcción de las nuevas salas de procedimientos; y la cuarta, la habilitación de los consultorios de Gastroenterología en el espacio de la planta baja que actualmente ocupa el angiógrafo.

PC