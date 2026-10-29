Cinco miradores para descubrir a la Ciudad de Buenos Aires desde las alturas: cómo visitarlos gratis

La Ciudad de Buenos Aires tiene otra perspectiva cuando se la observa desde las alturas. Cúpulas históricas, torres centenarias y construcciones emblemáticas forman parte de los recorridos gratuitos del programa Miradores de Buenos Aires, que busca acercar al público a espacios de acceso poco frecuente y descubrir el patrimonio arquitectónico porteño desde otro ángulo.

Durante noviembre habrá cinco propuestas: la Basílica Santa Rosa de Lima, la Fundación Cassará, la Torre Monumental, la Plaza Mitre y el edificio Miguel Bencich. Las actividades se suspenden por lluvia.

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Basílica Santa Rosa de Lima

Ubicada en avenida Belgrano 2216, en Balvanera, la basílica fue inaugurada en 1934 y se destacada por su imponente cúpula y su arquitectura de inspiración románico-bizantina.

Basílica Santa Rosa de Lima

El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Christophersen y es uno de los templos más reconocibles de la zona.

La visita será el martes 3 de noviembre a las 15:30, con un cupo de 25 personas. Estará a cargo del guía Daniel Vega. La inscripción se habilita el 30 de octubre a las 11.

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Fundación Cassará

En avenida de mayo 1190, la Fundación Cassará ofrece una perspectiva privilegiada de una de las avenidas históricas de Buenos Aires. Desde su terraza se pueden apreciar las cúpulas y las fachadas que caracterizan el paisaje urbano del centro porteño.

Edificio Cassará

El edificio combina elementos históricos con espacios renovados y permite observar de cerca detalles arquitectónicos que suelen pasar inadvertidos desde la calle. El recorrido será el jueves 5 de noviembre a las 15, con un cupo de 25 personas y con la coordinación de Sandra Cafarelli. La inscripción comienza el 30 de octubre a las 11.

Torre Monumental

Frente a la Plaza San Martín, en Retiro, la Torre Monumental es una de las postales históricas de la Ciudad. Fue inaugurada en 1916 como obsequio de la comunidad británica por el centenario de la Revolución de Mayo y alcanza los 60 metros de altura.

Su reloj y sus detalles arquitectónicos de inspiración inglesa la convierten en un punto distintivo del barrio. Desde el mirador se puede contemplar el entorno de Retiro, sus plazas, edificios y la zona ferroviaria.

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Torre Monumental

La visita guiada será el jueves 19 de noviembre a las 15, con un cupo de 25 personas y estará a cargo de Daniel Vega. La inscripción comenzará el viernes 13 de noviembre a las 11.

Plaza Mitre

En Recoleta, cerca de la avenida del Libertador y las calles General Gelly y Obes y Arjonilla, la Plaza Mitre se distingue por su terreno en barranca y sus vistas del entorno urbano. El espacio está presidido por un monumento ecuestre a Bartolomé Mitre, inaugurado en 1927.

A diferencia de los miradores ubicados en edificios, este paseo permite disfrutar del paisaje al aire libre y reconocer las residencias y construcciones históricas que caracterizan al barrio.

Plaza Mitre

La actividad será el martes 24 de noviembre a las 16, con Daniel Vega como guía. Es la única visita de la agenda que no requiere inscripción previa ni tiene cupo.

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Edificio Miguel Bencich

En avenida Roque Sáenz Peña 616, sobre la Diagonal Norte, el edificio Miguel Bencich integra uno de los conjuntos arquitectónicos más llamativos del Microcentro. Inaugurado en 1927, se destaca por su estilo academicista francés y sus detalles ornamentales.

Su ubicación forma parte de la conocida “esquina de las cinco cúpulas”, un conjunto de edificios históricos que sobresale en la intersección de Diagonal Norte y la calle Florida.

Edificio Miguel Bencich

El recorrido permite conocer de cerca la arquitectura que marcó el crecimiento del centro porteño durante las primeras décadas del siglo XX.

La visita será el viernes 27 de noviembre a las 15, con un cupo de 15 personas. Estará a cargo de Leonel Contreras y la inscripción se habilitará el viernes 20 de noviembre a las 11.

Cómo participar de las visitas gratuitas

Para recorrer la Basílica Santa Rosa de Lima, la Fundación Cassará, la Torre Monumental y el edificio Miguel Bencich es necesario inscribirse previamente y recibir un correo de confirmación.

Todas las actividades están sujetas a las condiciones climáticas y se suspenden en caso de lluvia. Se recomienda consultar los canales oficiales del programa para conocer los detalles de inscripción y participación.

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