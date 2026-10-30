La Ciudad de Buenos Aires volverá a reunir la Fuente Monumental tras más de un siglo

La Ciudad de Buenos Aires comenzó los trabajos para restaurar y volver a reunir la Fuente Monumental, un conjunto escultórico inaugurado en 1903 que fue desarmado pocos años después y cuyas piezas permanecieron durante más de un siglo en distintos puntos de Buenos Aires. La obra será instalada en la Plaza República de Croacia, en el cruce de la Avenida de los Ombúes y Valentín Alsina, dentro del Parque Tres de Febrero.

El proyecto está a cargo del Ministerio del Espacio Público porteño y contempla la recuperación integral de las esculturas, la reproducción de elementos que desaparecieron con el paso del tiempo y la puesta en valor del entorno donde se ubicará el conjunto. También se intervendrán los tres espacios que actualmente albergan las piezas.

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La primera etapa comenzó con el traslado de las esculturas hacia el taller donde serán restauradas. Se trata de esculturas de hierro fundido que pesan varias toneladas, por lo que fueron movilizadas mediante grúas de gran porte y cajas especialmente diseñadas para evitar daños.

Antes del traslado, todas las piezas fueron fotografiadas y escaneadas para elaborar un modelo fotogramétrico. Este procedimiento permitió registrar sus dimensiones, peso y estado de conservación y servirá como referencia durante las distintas etapas de la intervención.

“Proyectos como la Fuente Monumental se postergaron durante años porque son complejos. Implican grandes traslados y una restauración especializada. Pero preservar el patrimonio porteño exige compromiso, y nosotros decidimos hacerlo. Hoy la Ciudad está haciendo un esfuerzo técnico enorme para la restauración de una pieza única”, señaló el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi.

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Fuente monumental

Actualmente, los distintos componentes se encuentran separados en tres puntos de la Ciudad. El sector superior, integrado por una ronda de niños, está ubicado en Avenida de Mayo y 9 de julio. El joven Neptuno y las náyades de su base se encuentran en el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), en Puerto Madero, mientras que otra representación de Neptuno, en su versión anciana, está emplazada en la Plaza República de Serbia, en Palermo.

La restauración incluirá la eliminación de elementos que no son originales, entre ellos las pinturas aplicadas sobre las figuras; la limpieza y consolidación del hierro; el tratamiento de las superficies afectadas por la corrosión y la reproducción de las partes que ya no existen. También serán intervenidas las molduras, bandejas, bateas y el grupo escultórico.

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El proyecto contempla además la recuperación del sistema hidráulico. Para eso se instalarán nuevas tuberías y se realizarán los cálculos necesarios para garantizar la circulación del agua. En el nuevo emplazamiento también se construirá una sala de máquinas que permitirá incorporar bombas y los circuitos de alimentación eléctrica necesarios para el funcionamiento de la fuente.

La obra porteña forma parte de una serie de fuentes similares fabricadas por la fundación francesa Val d´Osne. Existen ejemplares prácticamente idénticos en el Parque San Martín de Mendoza, el Parque Monroe de Río de Janeiro y el Victoria Park de Ashford, en Inglaterra.

La pieza ubicada en Mendoza será clave para la restauración de la Fuente Monumental debido a que sus moldes servirán para reproducir componentes que la fuente porteña perdió durante el último siglo.

PC