La Ciudad de Buenos Aires abrió la inscripción para estudiar idiomas gratis en 2027

La Ciudad de Buenos Aires abrió la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros (CECIEs), una propuesta educativa gratuita para que estudiantes de escuelas estatales y privadas puedan profundizar el idioma que estudian o comenzar a aprender una lengua nueva.

El trámite estará disponible del 26 de octubre al 8 de noviembre de 2026 y está dirigido a chicos de entre 9 y 17 años cumplidos al 30 de junio de 2027.

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"Abrió la inscripción 2027 a los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros de la Ciudad"

Los CECIEs funcionan desde 1982 y actualmente cuentan con 25 sedes en la Ciudad. Allí se dictan cursos de inglés, francés, italiano y portugués, de manera extracurricular y no obligatoria.

Las clases se desarrollan durante el turno vespertino, entre las 16:50 y las 20:30, con dos encuentros semanales de una hora y quince minutos. La propuesta contempla siete niveles de aprendizaje, definidos según la edad y los conocimientos previos de cada estudiante.

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Para realizar la preinscripción, las familias deberán completar el formulario disponible en la página oficial de los CECIEs. Cada estudiante podrá anotarse en una sola sede, a elección entre los 25 centros disponibles.

"Abrió la inscripción 2027 a los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros de la Ciudad"

Para completar el trámite se deberá presentar una foto del DNI del estudiante y del adulto responsable, de ambos lados, en formato PDF o JPG. Los estudiantes de escuelas de gestión privada también deberán adjuntar una constancia de alumno regular en la que figuren el grado y el turno.

En caso de tener dificultades para cargar la documentación, las familias podrán presentarla en formato papel en el centro elegido, de 17 a 19, hasta el 30 de noviembre inclusive.

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En febrero de 2027, quienes se hayan preinscripto para estudiar inglés deberán realizar un examen de ubicación para determinar el nivel correspondiente. Quedarán exceptuados los estudiantes que tengan 9 años al 30 de junio de 2027, quienes ingresarán directamente al primer nivel si obtienen una vacante.

Las asignaciones de las vacantes se comunicarán durante marzo de 2027 y estará sujeta a la disponibilidad de cada centro. La preinscripción no garantiza la obtención de una vacante.

Se podrá consultar toda la información y realizar el trámite correspondiente a través de la página oficial de los Centros Educativos Complementarios de Idiomas Extranjeros.