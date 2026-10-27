La Ciudad de Buenos Aires invita a participar de actividades de escritura, prensa y educación

La Ciudad de Buenos Aires invita a participar de dos actividades organizadas por el Museo de las Escuelas en el marco de la Semana del Patrimonio y de la muestra temporaria “La forma de las palabras. Herramientas, usos y espacios de escritura en el siglo XIX”, realizada junto al Museo Histórico Saavedra.

El primer encuentro será el miércoles 4 de noviembre a las 17, bajo el título “Libros y lecturas escolares de un siglo a otro”. La propuesta estará a cargo de la especialista María Cristina Linares, quien recorrerá libros de lectura utilizados en la escuela primaria argentina desde mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX.

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El Museo de las Escuelas en la Semana del Patrimonio

Durante la actividad se abordarán los cambios y continuidades vinculados con la materialidad de los libros, sus contenidos, los modelos pedagógicos y las condiciones de producción dentro de la industria editorial.

La segunda propuesta será el viernes 6 de noviembre a las 17 y se titulará “Algo más que risas: caricatura, política y prensa en la Buenos Aires del siglo XIX”. Se trata de un conversatorio con la investigadora Claudia Roman, que repasará algunos rasgos de la prensa argentina del siglo XIX y analizará el papel de las caricaturas en la movilización de la opinión pública.

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El encuentro también buscará reflexionar sobre qué pueden aportar al presente esas publicaciones y sus particulares representaciones gráficas. Para la actividad se utilizarán materiales que forman parte de la muestra y que permiten conocer distintas características de la escritura en la vida cotidiana de aquella época.

El Museo de las Escuelas en la Semana del Patrimonio

Ambas actividades se realizarán en el Museo Histórico Saavedra, ubicado en Crisólogo Larralde 6309. Las actividades realizadas en el marco de la muestra cuentan con el acompañamiento de Mecenazgo, Participación Cultural y de Supervielle.

PC