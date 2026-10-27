La Ciudad de Buenos Aires celebró los 70 años del MOA con más de 7.000 visitantes

Más de 7.000 personas participaron de una edición especial de “Monumento bajo las Estrellas”, el evento con el que la Ciudad de Buenos Aires celebró los 70 años del taller de Monumentos y Obras de Arte (MOA). La jornada se realizó en el Parque Tres de Febrero, en Palermo, y permitió conocer el trabajo de los especialistas que se encargan de preservar las esculturas y monumentos del espacio público.

La actividad contó con la presencia del jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Espacio Público, Ignacio Baistrocchi; y el subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas. Durante el encuentro, los asistentes recorrieron las instalaciones y conocieron de cerca los procesos de recuperación, limpieza y restauración de las más de 2.400 piezas que integran el patrimonio escultórico de la Ciudad.

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Taller MOA

“Cuidar y preservar el patrimonio porteño es una responsabilidad que requiere un esfuerzo y un profesionalismo enorme”, afirmó Baistrocchi, quien destacó la importancia de acercar a los vecinos al taller y al trabajo cotidiano de sus especialistas.

Uno de los principales atractivos fueron las visitas guiadas por el Patio de Esculturas, donde se exhiben obras en proceso de restauración y piezas que fueron retiradas de sus emplazamientos originales para protegerlas de nuevos actos de vandalismo.

Además, el público pudo ingresar al archivo del MOA, que reúne fotografías, planos de monumentos y cartas, alguno de ellos con más de un siglo de antigüedad. La historia del taller también estuvo presente a través de maquetas, imágenes y líneas de tiempo.

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La celebración incluyó una propuesta cultural con música en vivo a cargo de Crewrod, Abril Olivera y Surfistas del Sistema. Frente al taller se instaló un escenario que también recibió un set de vinilos, intervenciones artísticas y una estatua viviente. La jornada se completó con un patio gastronómico y puestos de las Ferias de la Ciudad.

El MOA cumple 70 años

El aniversario coincidió con el primer año desde la reapertura del MOA, luego de una obra integral de puesta en valor, modernización y ampliación que finalizó a fines de 2025.

También se incorporaron sectores destinados a recibir visitantes, un pabellón con un salón de usos múltiples para charlar y actividades y, por primera vez, un espacio exclusivo para el archivo. En el exterior, una pérgola metálica conecta las áreas de trabajo con el nuevo pabellón y genera una zona de sombra para realizar restauraciones al aire libre.

Desde la reapertura, más de 10.000 vecinos, estudiantes, investigadores y turistas visitaron las instalaciones. El edificio tiene valor histórico, entre 1835 y 1854 funcionó como vivienda personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

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Taller MOA

Más allá de las actividades especiales, el MOA permanece abierto al público durante todo el año, de lunes a viernes, de 10 a 17, con entrada libre al Patio de Esculturas. En ese horario se ofrecen visitas guiadas gratuitas de aproximadamente una hora. Los recorridos pueden realizarse espontáneamente o coordinarse a través del correo [email protected].

El espacio también organiza visitas para escuelas primarias y secundarias, además de recorridos temáticos por monumentos ubicados en distintos barrios porteños, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

PC