Luna nueva de noviembre de 2026: cuándo es y cómo verla en Argentina

El fenómeno de la luna nueva tendrá lugar el 9 de noviembre de 2026, fenómeno que alcanzará su punto exacto durante las primeras horas de la mañana, período durante el que se alineará de forma casi perfecta entre la Tierra y el Sol. A diferencia de los eclipses, no se observa de forma directa a simple vista debido a que el brillo de la estrella principal del sistema solar inunda el día y el satélite se encuentra oculto en la trayectoria diurna.

Al encontrarse en conjunción solar, la Luna estará ausente de los tramos nocturnos previos y posteriores inmediatos, permitiendo una oscuridad óptima en el firmamento.

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El director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía, Edgar Castro, explicó que “durante la fase de la luna nueva, la ausencia de resplandor lunar genera condiciones ideales de oscuridad en el fondo del cielo. Esto no solo facilita la observación de objetos débiles de espacio profundo, nebulosas y cúmulos estelares, sino que maximiza el rendimiento de los observatorios astronómicos profesionales”.

Luna nueva de noviembre 2026

Los especialistas recalcan que la fase, también denominada como “novilunio”, es una ventana de oportunidad única para la ciencia del espacio profundo.

El mes comenzará con la fase menguante, que reducirá progresivamente la porción iluminada hasta llegar a la luna nueva. Las noches cercanas a esa fecha serán las más oscuras del período y podrán favorecer la observación astronómica y la fotografía del cielo.

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Los observatorios locales remarcan que, tras este hito del lunes 9 de noviembre, el satélite volverá a asomar de manera paulatina al atardecer del martes y miércoles en forma de un fino y elegante hilo creciente sobre el horizonte oeste, marcando el inicio de un nuevo ciclo de visibilidad que coincidirá semanas más tarde con otros hitos planetarios del mes.

Hacia el 10 y 11 de noviembre, vale la pena mirar hacia el horizonte oeste justo después del atardecer para registrar la primera aparición del fino “cuerno” de la luna creciente de noviembre.

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La temporada de noviembre continúa así su marcha celeste, ofreciendo un firmamento limpio y propicio para la ciencia y la contemplación en Argentina.

PM