*Licenciado en Informática y en Ciencia de Datos, Profesor de Arquitectura de Computadoras, Paradigmas de Programación y Evaluación de Proyecto (USAL), perito informático forense, analista de seguridad de aplicaciones en el GCBA

Hay un momento en el mito de Prometeo que suele pasarse por alto. No es el robo en sí —ese instante en que el titán se acerca a la forja de los dioses y se lleva la llama escondida en un tallo de hinojo—.

El momento que importa es el que viene después: Zeus descubre lo que ocurrió y no va a buscar el fuego. Va a buscar a Prometeo.

El fuego ya estaba en manos de los hombres. Eso no tenía vuelta atrás. Lo que sí podía controlarse era quién lo había dado, bajo qué condiciones y a qué precio. La propiedad de la llama era una cosa. La deuda que generaba, otra completamente distinta.

Estamos viviendo ese momento. La inteligencia artificial ya está entre nosotros —en los teléfonos, en los hospitales, en los juzgados, en las aulas—. Pero el Olimpo que la fabricó no soltó la llama por generosidad.

Lo que Prometeo no se imaginó

Cuatro empresas concentran hoy el control efectivo de la inteligencia artificial que usa el resto del mundo: OpenAI, Google, Meta y Microsoft. No es una metáfora: son las únicas con acceso simultáneo a los tres elementos que hacen posible un modelo de lenguaje de frontera — datos de entrenamiento a escala (miles de millones de textos, imágenes, interacciones), infraestructura de cómputo (decenas de miles de chips especializados, centros de datos en varios continentes) y el talento investigador capaz de ensamblar todo eso en algo que funcione y escale.

El resto —startups, universidades, gobiernos, empresas medianas— recibe el fuego a través de APIs. Consume el resultado sin acceder al proceso. Paga por tokens. Acepta términos de servicio que pueden cambiar de un trimestre al siguiente. Depende de una infraestructura que no controla y de decisiones que toma otro, en otro idioma, bajo otro sistema legal.

Argentina no es la excepción. Cuando el GCBA licitó este año un sistema de IA conversacional para reemplazar operadores telefónicos del centro de atención ciudadana, la solución no fue local ni soberana: fue una capa sobre modelos externos. El fuego llegó en hinojo. El GCBA pagó por la antorcha, no por la llama.

La IA que nadie reguló

Entre 2022 y 2024, la IA pasó de laboratorio de investigación a producto masivo en menos tiempo del que tarda una ley en aprobarse en cualquier parlamento del mundo.

GPT-3 fue, en 2020, un hito técnico conocido por especialistas. GPT-4, en 2023, ya estaba integrado en sistemas de salud, educación, justicia y administración pública en decenas de países —sin marcos regulatorios, sin auditorías independientes, sin evaluación de impacto.

La Unión Europea tardó más de dos años en aprobar el AI Act después de que ChatGPT hiciera evidente la urgencia. Estados Unidos sigue sin legislación federal específica. América Latina tiene borradores, intenciones y comités. El despliegue no esperó a ninguno de ellos.

Esta asimetría no es accidental. La velocidad de adopción es una ventaja competitiva deliberada: el que llega primero instala dependencias, forma hábitos, captura datos. Cuando llega el regulador, el ecosistema ya está construido alrededor del producto que debería regular — y desmantelarlo tiene un costo que nadie quiere pagar.

El águila y la deuda

El mito termina con Prometeo encadenado a una roca en el Cáucaso, con un águila que le devora el hígado cada día y que vuelve cada mañana porque el hígado se regenera. El castigo es eterno. Y Zeus no castiga solo a Prometeo: también envía a Pandora.

El fuego fue el regalo visible, el que se celebró. Lo que vino después —con la caja, con las consecuencias que nadie revisó antes de abrirla— es la otra parte de la historia. Y esa parte la contaremos en la nota que sigue.

Por ahora alcanza con entender dónde estamos parados: con el fuego en las manos, sin saber del todo de quién es la antorcha, sin haber negociado las condiciones de la entrega, y con los dioses mirando para ver qué hacemos con él — y quién paga la deuda.