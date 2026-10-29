Clima en Ciudad de Buenos Aires este jueves 29 de octubre: sube la temperatura y se consolida el sol

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense transitarán este jueves 29 de octubre una jornada marcada por el tiempo estable, el cielo mayormente despejado y un progresivo ascenso de las temperaturas.

Luego de dejar atrás los núcleos de inestabilidad y las precipitaciones débiles aisladas registradas durante las primeras horas de la madrugada, las condiciones meteorológicas tenderán a consolidarse hacia un panorama plenamente primaveral en toda la región metropolitana.

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El viento rotará de manera sostenida desde el sector norte hacia el noreste, lo que favorecerá la entrada de aire más templado y un ambiente confortable durante la tarde.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Para este jueves 29 de octubre, el pronóstico oficial prevé una temperatura mínima de 17°C en las primeras horas del día y una máxima de 22°C hacia la tarde.

El ambiente se mantendrá agradable, con una humedad relativa cercana al 67% y registros de índice UV alto, que alcanzará un pico de valor 9 en horas del mediodía, por lo que se recomienda protección solar.

Durante la mañana, la nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva hasta dar paso a un cielo plenamente soleado. Hacia la tarde, el sol será el gran protagonista en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por brisas leves del sector noreste a 7 mph.

Se viene un jueves con cielo mayormente despejado y un progresivo ascenso de las temperaturas.

En las zonas más alejadas del GBA, la amplitud térmica podría sentirse ligeramente más marcada durante la mañana, aunque la tarde mantendrá marcas muy similares con un ambiente cálido y sin probabilidades de lluvia.

Por la noche, la temperatura descenderá suavemente hasta ubicarse en torno a los 18°C, con un cielo que volverá a presentar intervalos de parcialmente nublado.

Alertas y pronóstico extendido para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene alertas meteorológicas activas para el Área Metropolitana de Buenos Aires durante esta jornada.

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Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia el viernes 30 de octubre, cuando la inestabilidad se reinstale en la región central del país. Se prevé un aumento de la nubosidad y el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, con una máxima estimada de 21°C y una probabilidad de precipitación del 55%.

De cara al fin de semana, el sábado 31 de octubre registrará una rápida mejora. El tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lluvia (alrededor del 10%) y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 22°C de máxima.

Para el domingo 1 de noviembre, en cambio, los modelos meteorológicos indican el ingreso de un nuevo frente inestable con lluvias generalizadas y cielo cubierto durante casi toda la jornada, registrando probabilidades de precipitación cercanas al 65% y una máxima de 22°C.