Clima en Ciudad de Buenos Aires este jueves 29 de octubre: sube la temperatura y se consolida el sol

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense transitarán este jueves 29 de octubre una jornada marcada por el tiempo estable, el cielo mayormente despejado y un progresivo ascenso de las temperaturas.
Luego de dejar atrás los núcleos de inestabilidad y las precipitaciones débiles aisladas registradas durante las primeras horas de la madrugada, las condiciones meteorológicas tenderán a consolidarse hacia un panorama plenamente primaveral en toda la región metropolitana.
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El viento rotará de manera sostenida desde el sector norte hacia el noreste, lo que favorecerá la entrada de aire más templado y un ambiente confortable durante la tarde.
Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy
Para este jueves 29 de octubre, el pronóstico oficial prevé una temperatura mínima de 17°C en las primeras horas del día y una máxima de 22°C hacia la tarde.
El ambiente se mantendrá agradable, con una humedad relativa cercana al 67% y registros de índice UV alto, que alcanzará un pico de valor 9 en horas del mediodía, por lo que se recomienda protección solar.
Durante la mañana, la nubosidad irá disminuyendo de forma progresiva hasta dar paso a un cielo plenamente soleado. Hacia la tarde, el sol será el gran protagonista en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por brisas leves del sector noreste a 7 mph.
En las zonas más alejadas del GBA, la amplitud térmica podría sentirse ligeramente más marcada durante la mañana, aunque la tarde mantendrá marcas muy similares con un ambiente cálido y sin probabilidades de lluvia.
Por la noche, la temperatura descenderá suavemente hasta ubicarse en torno a los 18°C, con un cielo que volverá a presentar intervalos de parcialmente nublado.
Alertas y pronóstico extendido para el fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene alertas meteorológicas activas para el Área Metropolitana de Buenos Aires durante esta jornada.
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Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar hacia el viernes 30 de octubre, cuando la inestabilidad se reinstale en la región central del país. Se prevé un aumento de la nubosidad y el desarrollo de tormentas aisladas hacia la tarde y noche, con una máxima estimada de 21°C y una probabilidad de precipitación del 55%.
De cara al fin de semana, el sábado 31 de octubre registrará una rápida mejora. El tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con bajas probabilidades de lluvia (alrededor del 10%) y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 22°C de máxima.
Para el domingo 1 de noviembre, en cambio, los modelos meteorológicos indican el ingreso de un nuevo frente inestable con lluvias generalizadas y cielo cubierto durante casi toda la jornada, registrando probabilidades de precipitación cercanas al 65% y una máxima de 22°C.