La ONU reporta la mayor restauración de ecosistemas pero advierte que no alcanza para 2030

Casi 150 países están logrando recuperar unos 252 millones de hectáreas de naturaleza, un nivel sin precedentes. Sin embargo, un informe de las Naciones Unidas indica que el nivel es aún insuficiente para cumplir los objetivos mundiales para 2030.

"Este informe da cuenta de la mayor operación de restauración jamás registrada", celebró Doreen Robinson, directora adjunta de la división de ecosistemas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en una rueda de prensa en Nairobi.

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La cifra equivale a la superficie de un territorio del tamaño de Argentina o Argelia, precisó la ONU. El informe se publicó durante la COP17 sobre biodiversidad, que se celebra hasta finales de esta semana en Armenia, donde los Estados intentan enderezar el rumbo de sus compromisos de esta materia.

Los esfuerzos de restauración, registrados en 149 países, comprenden principalmente áreas terrestres, con 232 millones de hectáreas, lo que representa la mitad del objetivo fijado en este tipo de ecosistemas.

En cambio, estas iniciativas solo afectaron 11 millones de hectáreas en aguas continentales y 5,7 millones de hectáreas en aguas marinas y costeras. Este número sigue estando "muy por debajo de los objetivos fijados" en los ecosistemas de agua dulce y los marinos y costeros, que "se están degradando a un ritmo especialmente rápido", según la ONU.

El objetivo es proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas al final de la década

Los Estados se comprometieron a realizar esfuerzos para frenar la pérdida de biodiversidad y proteger el planeta en el marco de una iniciativa llamada Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030).

Este plan contempla un acuerdo internacional adoptado en 2022 denominado Kunming-Montreal, cuyo objetivo es proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas al final de la décadas. El informe destaca que estas políticas crearon un millón de puestos de trabajo en el sector, con el objetivo trazado de alcanzar 32 millones de empleos para el 2030.

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Sin embargo, el ritmo de los esfuerzos de restauración aún debe "triplicarse" para alcanzar los objetivos fijados de mil millones de hectáreas, según el informe. El estudio también reclama aumentar la financiación, sobre todo la privada.

China esta muy por delante de las demás regiones en materia de restauración terrestre, con 137 millones de hectáreas, por delante de países como Mongolia, Kazajistán y Etiopía.