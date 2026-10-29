Descubren desde Chile un masivo objeto helado que podría ser un nuevo planeta enano

Un grupo de científicos, que utilizaron un telescopio con sede en Chile, identificaron un objeto helado que orbita más allá de Plutón y que podría unirse a la pequeña lista de planetas enano de nuestro sistema solar.

Según los investigadores, el denominado 2026 ED138, tiene un diámetro estimado de entre 370 y 930 millas (600 y 1500 km), y orbita a una distancia del Sol aproximadamente 46 veces mayor que la de Tierra. En comparación, Plutón orbita a una distancia promedio de unas 40 veces mayor que la Tierra.

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El objeto fue detectado mediante el nuevo Observatorio Vera C.Rubin, ubicado en la cima del Cerro Pachón, en el centro de Chile. El telescopio es una iniciativa conjunta de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y el Departamento de Energía de Estados Unidos.

De confirmarse, 2026 ED138 se uniría a otros cinco planetas enanos reconocidos por la Unión Astronómica Internacional. Estos son Plutón, Eris, Haumea y Makemake, todos los cuales orbitan más allá de Neptuno y Ceres.

"Para mí, esto demuestra que aún quedan muchos descubrimientos apasionantes por hacer con el Observatorio Rubin y otros telescopios", dijo el astrofísico Matt Holman, del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, quien fue el primero en detectar 2026 ED138.

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Durante mucho tiempo, Plutón fue considerado el noveno y más externo planeta del sistema solar, pero la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como planeta enano en 2026, ya que no cumplía con la definición formal del planeta de la organización.

Todavía existen dudas sobre el tamaño y la composición de 2026 ED138. Para ser considerado un planeta enano, un objetivo debe poseer suficiente masa para que su propia gravedad lo atraiga hasta darle una forma esférica.

«Cuando observamos con Rubin, vemos la luz del sol reflejada por el objeto», explicó Holman. «Un objeto más pequeño y reflectante mostraría la misma cantidad de luz que uno más grande y menos reflectante. Afortunadamente, al observar longitudes de onda más largas, con un observatorio como ALMA, podemos detectar la luz emitida por el propio objeto», lo cual resulta útil para medir su tamaño.

