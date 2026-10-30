Expertos cripto apuntan a Corea del Norte como la responsable del hackeo a Binance

El golpe de ciberseguridad más grave de la historia de Binance se ejecutó en una ventana de tan sólo 20 minutos. Expertos cripto y diversas firmas de análisis forense blockchain apuntan a Corea del Norte como la responsable del hackeo, vinculando la compleja infraestructura del vector de ataque con la peligrosa unidad cibernética respaldada por el régimen de Pionyang.

Los ciberdelincuentes movilizaron los fondos acumulados desde múltiples billeteras de la plataforma abarcando redes como Ethereum, XRP Ledger, Solana, Arbitrum y Avalanche.

Binance investiga un hackeo y congeló fondos por US$ 3.000 millones

Las investigaciones iniciales señalan que el acceso se habría originado tras la vulneración del dispositivo portátil de un ingeniero DevOps, lo que permitió manipular contenedores de servicio para enviar retiros no autorizados.

Hackeo a Binance

Las pesquisas forenses lideradas por la firma especializada en inteligencia de la cadena de bloques TRM Labs, permitieron establecer coincidencias metodológicas con asaltos multimillonarios ejecutados por la división norcoreana TraderTraitor.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el cofundador y director ejecutivo de la empresa de blockchain ‘Chainalysis’, Jonathan Levin, consideró que “probablemente fue realizado por el grupo TraderTraitor de la RPDC”, empleando las siglas del nombre oficial de la nación asiática, República Popular Democrática de Corea.

Binance estima en USD 6.300 millones el impacto de un posible hackeo y mantiene suspendidos los retiros

Jefe de Asuntos Gubernamentales de TRM Labs: “Estamos ante la operación de robo digital más ambiciosa jamás registrada en el ecosistema cripto”

El jefe de Asuntos Gubernamentales e Inteligencia de TRM Labs, Ari Rebord, aseguró: “Estamos ante la operación de robo digital más ambiciosa jamás registrada en el ecosistema cripto”.

Asimismo, Rebord remarcó que “el uso simultáneo de autorizaciones pre-firmadas en contratos inteligentes demuestra un nivel de preparación y reconocimiento previo característico de los grupos de ciberespionaje respaldados por el Estado norcoreano, cuyo objetivo primordial sigue siendo la financiación directa de sus programas militares”.

Hackeo a Binance

A pesar del colosal volumen extraído, el equipo de dirección de Binance aclaró que no hay evidencias de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras frías.

Binance y su CEO fueron denunciados por infringir la normativa de EE.UU.

Desde la empresa multinacional de mercado de intercambio aclararon “que los fondos de sus usuarios están protegidos y que las pérdidas totales serán cubiertas íntegramente a través de su fondo de reserva SAFU y capital propio”.

A la par, la rápida acción de emisores de monedas estables como Tether y Circle permitió congelar más de 2.400 millones de dólares antes de que pudieran ser liquidados en el mercado informal.

PM