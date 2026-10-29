El río Paraná daría una tregua tras superar marcas históricas, pero la alerta continúa

El río Paraná comenzaría a dar un respiro temporal hacia el fin de semana tras varias semanas de sostenido e importante incremento en sus caudales, de acuerdo con el último informe de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundido este martes. La falta de precipitaciones de significancia en los tramos superiores de la cuenca hasta el viernes 30 de octubre permitirá desacelerar el flujo de agua que ingresa al embalse.

No obstante, las autoridades enfatizaron que la tregua hidrológica no implica el fin de la emergencia, dado que varias localidades ribereñas de Argentina y Paraguay permanecen por encima de los umbrales de evacuación.

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Según el análisis de Meteored, los caudales recibidos en la central hidroeléctrica se ubicaron en torno a los 33.500 metros cúbicos por segundo, cifra que duplica holgadamente los valores habituales para esta época del año.

Durante el mes de septiembre, los volúmenes ya habían superado en un 37 % el promedio histórico mensual, consolidando una marcada tendencia al alza que alcanzó su techo durante las últimas semanas de octubre.

El impacto directo sobre los puertos de la región ubica a varias poblaciones costeras en una situación extremadamente delicada. En la localidad correntina de Ituzaingó, el curso de agua marcó 4,31 metros, sobrepasando holgadamente la franja de alerta fijada en 3,50 metros y rebasando el nivel de evacuación estipulado en los 4 metros.

Los caudales recibidos en la central hidroeléctrica se ubicaron en torno a los 33.500 metros cúbicos por segundo

A pesar de que las proyecciones técnicas anticipan una merma que situará las marcas entre los 4,10 y 4,30 metros hacia los próximos días, la franja costera de Ituzaingó continuará anegada y bajo parámetros de emergencia. Una perspectiva idéntica se atraviesa en la margen paraguaya, donde la ciudad de Ayolas registró alturas cercanas a los 6 metros, muy por encima del límite de alerta de 4,20 metros

Frente al avance sostenido de la masa hídrica, la Entidad Binacional Yacyretá emitió hasta la fecha un total de 11 alertas precautorias. Estos avisos buscan coordinar acciones de contingencia con los organismos de protección civil, intendencias y prefecturas navales para mitigar los daños materiales.

El comportamiento del río Paraná depende de una compleja red hidrológica que abarca la operación de múltiples represas brasileñas situadas aguas arriba. La apertura y gestión de los vertederos de Yacyretá permite erogar los volúmenes excedentarios que no logran ser procesados por las turbinas generadora.

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La principal inquietud de los especialistas se traslada ahora hacia la temporada estival. De acuerdo con las advertencias vertidas por la EBY, la consolidación del fenómeno climático El Niño podría desatar nuevas precipitaciones extraordinarias en la cuenca alta y media entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Este patrón de variabilidad climática altera la circulación atmosférica en gran parte del continente sudamericano, incrementando la frecuencia e intensidad de las tormentas sobre el noreste argentino y el sur de Brasil. Por este motivo, el retroceso previsto para las próximas jornadas es considerado por los técnicos como una tregua de corto plazo.