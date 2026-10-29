Ciclón Arnab: azotó India con ráfagas de 150 km/h, dejó 3 muertos y más de 150.000 evacuados

El ciclón Arnab azotó India con ráfagas de hasta 150 km/h, dejó tres muertos y 150.000 evacuados. El fenómeno climático impactó contra el sudeste del país con vientos huracanados y lluvias torrenciales, mientras se encuentra detenido en el extremo sur del estado de Andhra Pradesh.

El acontecimiento provocó fuertes aguaceros, con hasta 30 centímetros de precipitaciones en algunas zonas de los estado de Andhra Pradesh y Odisha, según indicó el Departamento Meteorológico de India (IMD).

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"Murieron tres personas y hay 31 viviendas dañadas", declaró a la prensa Narenda Singh Bundala, de la Fuerza Nacional India de Intervención en Casos de Desastres (NDRF).

El estado de Andrhra Pradesh fue el más afectado, donde las autoridades aún temen "consecuencias más graves con las precipitaciones que continúan", luego de sufir vientos de entre 125 y 150 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 km/h, informó el IMD.

Las autoridades prevén que la tormenta pierda intensidad de forma gradual a lo largo de la noche del miércoles hasta ser reclasificada como "depresión severa". Las malas condiciones con vientos huracanados obligaron a más de 150.000 personas a evacuar sus hogares en dos estados.

Fuertes olas rompieron contra las costas en distintas localidades de la bahía de Bengala

"La tormenta ciclónica muy severa Arnab sigue interactuando con la superficie terrestre" a lo largo de las costas entre Bapatla y Visakhapatnam, indicó el organismo en un comunicado.

Los vendavales sacudieron árboles y cayó lluvia en la ciudad portuaria de Kakinada, cerca del ojo de la tormenta, mientras fuertes olas rompieron contra la costa. Los países vecinos de Sri Lanka y Nepal también emitieron alertas meteorológicas.

Los ciclones son una amenaza habitual en la bahía de Bengala y en el norte del océano Índico. Sin embargo, la temporada de tormentas se ve intensificada por el fenómeno climático de El Niño, que contribuye a un calentamiento sin procedentes.

BGD