La K'onga hizo bailar al Hipódromo de La Plata en una noche de fiesta y cuarteto

El viernes 23 de octubre, cerca de las 21.30, el Hipódromo de La Plata se convirtió en una enorme pista de baile. Miles de fanáticos aguardaban el comienzo del show de La K’onga, su debut en Noches Capitales, mientras la cuenta regresiva en las pantallas anticipaba el esperado reencuentro con el grupo.

Cuando cayó el telón, aparecieron Pablo Tamagnini, Nelson Aguirre y Diego Granadé, listos para poner a bailar a la multitud. El arranque con Te mentiría fue suficiente para encender al público, que respondió desde los primeros acordes. Los fuegos que salían del escenario acompañaron la explosión de energía de un espectáculo en el que el trío estuvo respaldado por una banda de más de diez músicos.

La Konga en Noches Capitales | Crédito: JC Fotografía

Los infaltables Tengo que colgar, No se va, Latidos y Ya me enteré, sonaron en la primera parte del show. Nadie esperó demasiado para empezar a bailar. Desde el minuto cero, el público acompañó cada canción y convirtió el predio en una fiesta colectiva. El cuarteto sonaba y la noche nublada comenzó levemente a despejarse, lo suficiente para dejar ver la Luna en otra luna de Noches Capitales.

Diego de La K'onga | Crédito: JC Fotografía

Una seguidilla de hits y clásicos para cantar y bailar

A lo largo de la noche también hubo espacio para recorrer otros clásicos de la música popular. La cumbia dijo presente con canciones de Daniel Cardozo con Amores como el nuestro y del Grupo Sombras, entre ellas Pega la vuelta y La ventanita, los hits noventeros que el público coreó a todo pulmón. El cuarteto tuvo, además, su homenaje a Rodrigo, uno de sus grandes referentes, con Amor de alquiler y Qué ironía, siempre acompañados por la gente que no dejó de cantar y bailar con gran entusiasmo estos clásicos de El Potro.

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Además, sumaron canciones de grandes compositores e intérpretes como Te amo, de Franco de Vita y Amiga mía de Alejandro Sánz.

Cada canción renovaba la energía de un público que no parecía dispuesto a tomarse un descanso. Las pantallas permitían seguir de cerca a los integrantes del trío: mientras uno llevaba la voz principal, los otros acompañaban con sus movimientos y pequeñas coreografías, sumando complicidad y ritmo a cada interpretación.

La Konga en el Hipódromo de La Plata | Crédito: JC Fotografía

El despliegue visual, los juegos de luces y un sonido nítido acompañaron una puesta que apostó tanto por la música como por la conexión con los espectadores, a quienes saludaban siempre que podían desde el escenario. La propuesta funcionó para distintas generaciones, desde quienes siguen al grupo desde sus comienzos hasta los más jóvenes que se sumaron a cantar sus éxitos.

Nelson y Pablo de La K'onga | Crédito: JC fotografía

Como no podía ser de otra manera, la noche terminó bien arriba con temas como La cabaña, 5 minutos, Universo paralelo, Ya no vuelvas, Ya no más y El mismo aire, que hicieron estallar de alegría al público entre serpentinas de colores y mucho ritmo.

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El reencuentro con el público argentino

La presentación en Noches Capitales tuvo un condimento especial: fue el primer show del grupo después de una extensa gira de un mes por Europa. El regreso a los escenarios argentinos encontró a La K’onga con un público dispuesto a celebrar cada canción y a convertir la noche en una fiesta.

La K'onga ante un público multitudinario. | Crédito: JC Fotografía

El debut del trío en el ciclo platense cumplió con lo que prometía: una celebración de la música popular, el baile y la alegría compartida. Con un repertorio de canciones que ya forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores, La K’onga volvió a demostrar que sus hits tienen una fórmula infalible para hacer cantar y bailar sin parar.

Noches Capitales continúa con una agenda cargada de música

Desde 2024, Noches Capitales convierte al Hipódromo de La Plata en una sala a cielo abierto por la que pasan grandes referentes de la música argentina. Tras una edición 2025 con diez artistas y once fechas, el ciclo redobla la apuesta en 2026 con una programación que continuará el 14 de noviembre con Babasónicos, que presentará Cuerpos, Vol. 1, y seguirá el 21 con La Vela Puerca, Las Pelotas y Barbi Recanati.

La agenda también incluye a Un Poco de Ruido, el 28 de noviembre; La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, el 4 de diciembre; Serú Girán por Lebón y Aznar, el 5; Abel Pintos, el 7; y Él Mató a un Policía Motorizado, el 19 de diciembre. Las entradas están disponibles a través de Livepass.

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