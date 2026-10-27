Festival Borges: Siri Hustvedt, Mauricio Kartun y escritores argentinos participan de una edición especial

El Festival Borges celebra su sexta edición con una programación que cruza literatura, arte, música y tecnología, a 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Desde el lunes 26 hasta el sábado 31 de octubre, el encuentro reúne a escritores, investigadores y artistas argentinos e internacionales en actividades presenciales y virtuales, con acceso libre y gratuito e inscripción previa.

Entre los invitados se encuentran la novelista y ensayista estadounidense Siri Hustvedt, el dramaturgo y escritor Mauricio Kartun, y autores argentinos como Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Guebel y Ricardo Romero. La agenda propone abordar la obra de Borges desde perspectivas diversas, con temas que van del humor y el género fantástico a su amistad con Adolfo Bioy Casares, sus vínculos con James Joyce y La Odisea, y las conexiones entre su literatura y el cine de Christopher Nolan.

“Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas: leyendo, debatiendo y celebrando una obra que sigue abriendo universos en cada nueva lectura”, señalaron las organizadoras, Marisol Alonso y Vivian Dragna.

Festival Borges 2026: las actividades destacadas

El encuentro mantiene su formato híbrido, con charlas presenciales en el auditorio de la Alianza Francesa, ubicado en avenida Córdoba 946, en la Ciudad de Buenos Aires, y charlas virtuales que se emitirán por el canal de YouTube del festival. Todas requieren inscripción previa. Entre las actividades virtuales se destaca la entrevista a Siri Hustvedt, prevista para el jueves 29 de octubre a las 14. La autora conversará con Marisol Alonso sobre su trayectoria, su proceso creativo, su formación como lectora y su relación con Borges, con especial atención a su último libro, Ghost Stories.

Siri Hustvedt

La programación presencial incluye, el martes 27 a las 18, una conversación sobre la amistad literaria entre Borges y Bioy Casares, con la participación de Matilde Sánchez y Daniel Guebel, moderada por Juan Francisco Baroffio. Ese mismo día, a las 19.30, Marcos Liyo y Vivian Dragna recorrerán la relación del escritor con Ginebra, ciudad que marcó distintas etapas de su vida.

El miércoles 28 habrá dos encuentros en la Alianza Francesa. A las 18, Silvia Utges, Mónica Cuello y Guillermo Martinz analizarán los vínculos entre Borges y James Joyce, a partir de los temas del heroísmo y la traición. A las 19.30, Luisa Valenzuela, Juan Mattio y Ricardo Romero conversarán sobre las fronteras de la literatura fantástica y la influencia de Borges en las formas de construir lo irreal.

La agenda virtual de ese día, a las 14, estará dedicada a la poesía de Borges, con una exposición del académico y poeta español Vicente Cervera Salinas.

Borges, Christopher Nolan y la reescritura de la Odisea

Uno de los cruces más llamativos de esta edición tendrá lugar el jueves 29 de octubre a las 18, con la charla Borges, Nolan y la reescritura de la Odisea. La escritora Gabriela Saidón y el cineasta, guionista y docente Ramiro San Honorio explorarán los vínculos entre la obra del escritor argentino, la tradición homérica y el universo cinematográfico de Nolan. La propuesta parte de las relecturas que Borges hizo de Homero y de las travesías que construye el cineasta a través de imágenes. El encuentro buscará pensar cómo los relatos de viajes, héroes y regresos atraviesan distintas épocas y lenguajes artísticos.

Ese mismo día, a las 19.30, el artista e ingeniero argentino-español Joaquín Fargas participará de una charla sobre El libro absoluto, una creación artística y tecnológica inspirada en los cuentos La biblioteca de Babel y El libro de arena. La actividad forma parte de Experiencia Borges, el programa que busca conectar la literatura con otras disciplinas y explorar cómo la lectura influye en los procesos creativos.

Música, poesía y una caminata por Buenos Aires

La programación también incluye propuestas que trasladan el universo borgeano a otros lenguajes. El viernes 30 de octubre a las 20, la compañía Funes presentará La otra vereda, un espectáculo poético-musical con Juliette Massouh, Charlie Rossi y Rubén Gómez, que combina poemas de Borges con acompañamiento musical.

El sábado 31 habrá una nueva edición de la tradicional Caminata Borgeana, titulada Borges, el hacedor de Buenos Aires. La actividad comenzará a las 11, tendrá una duración aproximada de dos horas y será coordinada por el escritor y ensayista Juan Francisco Baroffio. El recorrido propone descubrir las historias, los espacios y los mitos urbanos que aparecen en la obra del autor. Las vacantes son limitadas.

Ese mismo día, a las 17.30, Marisol Alonso entrevistará a Mauricio Kartun sobre su formación como lector, la presencia de la literatura en su proceso creativo y los autores que marcaron su recorrido, con especial atención a Borges.

La jornada concluirá a las 19.30 con el espectáculo de tango Borges y el tango: el coraje como herencia, a cargo del cantor y académico Walter Romero, acompañado por las guitarras de Diego “Dipi” Kvitko y Emilio “Milky” Fernández. El repertorio recorrerá clásicos de la Guardia Vieja y tangos vinculados con el universo borgeano, incluidas las milongas que Borges compuso junto a Ástor Piazzolla.

El Festival Borges se desarrolla hasta el sábado 31 de octubre de 2026. Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa a través del sitio oficial, www.festivalborges.com.ar. Las charlas presenciales se realizan en la Alianza Francesa, avenida Córdoba 946, Ciudad de Buenos Aires. Las actividades virtuales se transmiten por el canal de YouTube del Festival Borges.

Organizado por Marisol Alonso y Vivian Dragna, el encuentro busca difundir la obra de Borges, promover la lectura y generar intercambios entre la literatura argentina y otras tradiciones culturales. En su sexta edición, la propuesta vuelve a poner en diálogo la vigencia del escritor con nuevas preguntas, disciplinas y formas de acercarse a sus textos.